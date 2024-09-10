快訊

找到了？幻象戰機新竹外海西南方16.7哩失聯 傳飛官少校「彈射逃生」後送醫

幻象戰機夜航疑似動力消失 國防部長顧立雄指示搶救

新竹幻象戰機驚傳墜海…機上飛行員跳傘 空軍救護隊搜救中

美商與塔塔合作 超級大力士軍機將於印度製造

中央社／ 新德里10日專電
美國洛克希德馬丁公司與印度塔塔集團宣布建立新的合作夥伴關係，未來將在印度生產C-130J超級大力士軍用運輸機。 路透社
美國洛克希德馬丁公司與印度塔塔集團宣布建立新的合作夥伴關係，未來將在印度生產C-130J超級大力士軍用運輸機。 路透社

美國洛克希德馬丁公司與印度塔塔集團宣布建立新的合作夥伴關係，未來將在印度生產C-130J超級大力士軍用運輸機，此舉除增強印度國防和航空、航太能力，也象徵踏出印美戰略關係重要的一步。

印度解釋性新聞網站NewsBytes 報導指出，洛克希德馬丁公司（Lockheed Martin）與印度塔塔集團（TATA Group）旗下子公司塔塔先進系統（TASL）的合作案，分為（設立）維修設施和擴大製造兩個部分。

在（設立）維修設施部分，印度將設立維護、修理及翻修（Maintenance, Repair, and Overhaul, MRO）設施，為印度空軍（Indian Air Force, IAF）12架現有的C-130J超級大力士（Super Hercules）軍用運輸機，及全球其他超級大力士機隊提供支援。

除此之外，印度空軍還計畫藉由增加C-130J超級大力士軍用運輸機的生產和組裝，擴大印度空軍中型運輸機（Medium Transport Aircraft, MTA）生產，但實際能做的程度，還需先經美國、印度政府批准。

印度經濟時報（The Economic Times）的報導提到，塔塔先進系統執行長辛赫（Sukaran Singh）說：「針對就印度空軍MTA專案，與洛克希德馬丁在C-130J平台的合作，是塔塔先進系統的一個重要里程碑，因為這象徵我們跨足了國防用大型飛機的MRO領域。」

洛克希德馬丁副總裁兼總經理麥克林（RodMcLean）說：「C-130J因其全球影響力和強大的國際供應鏈而獲認同，這次的合作顯示我們對印度能自給自足的承諾，和我們對印度合作夥伴的信心。」

C-130J超級大力士2011年起在印度空軍服役，展現在高海拔地區及惡劣天候環境優異的作戰能力。這型飛機的機隊，在全球23個國家支援包括搜救、戰時的運輸、人道援助等廣泛的任務。

印度 空軍

延伸閱讀

三星印度家電廠罷工進入第2天 單日產能一半續受影響

日媒：大陸軍機首次侵犯日本領空 兩國未使用熱線溝通

習近平一通電話能解決？普亭點名調停俄烏衝突 陸外交部：始終勸和促談

彭博：星展擬在印度、台灣 發展銀行保險合作關係

相關新聞

凱特親自宣布結束癌症化療 威廉承認「仍有很長的路要走」

英國王儲威廉的妻子凱特9日宣布已完成癌症化療，威廉10日獨自出席公開活動時承認，凱特在抗癌之戰「仍有很長的路要走」。

布林肯指控伊朗已運交短程彈道飛彈給俄羅斯 可能幾周內就會動用

美國國務卿布林肯10日表示，伊朗已向俄羅斯送交短程彈道飛彈，俄軍「可能在幾周內於烏克蘭使用」。

俄羅斯展開大型海上軍演 中國大陸派軍艦和補給艦參與

俄羅斯和中國軍艦今天展開聯合海上軍演，這是莫斯科當局聲稱範圍從地中海延伸到太平洋水域一系列大型海上軍演的一環

美商與塔塔合作 超級大力士軍機將於印度製造

美國洛克希德馬丁公司與印度塔塔集團宣布建立新的合作夥伴關係，未來將在印度生產C-130J超級大力士軍用運輸機，此舉除增強...

日本外相上川陽子表態參選自民黨總裁 昔執行邪教13人死刑後隨扈保護

日本外務大臣上川陽子今天表態參選自民黨總裁，預定明天舉行記者會。她是本次選舉繼經濟安保擔當大臣高市早苗後，第2位角逐大位...

颱風摩羯越南釀87死 首都河內市紅河水位創16年紀錄

颱風摩羯已造成越南87人死亡、70人失蹤。由於上游持續洩洪，首都河內市紅河水位高漲，創16年來紀錄，橫跨紅河的龍邊橋下午...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。