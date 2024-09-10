美商與塔塔合作 超級大力士軍機將於印度製造

美國洛克希德馬丁公司與印度塔塔集團宣布建立新的合作夥伴關係，未來將在印度生產C-130J超級大力士軍用運輸機，此舉除增強印度國防和航空、航太能力，也象徵踏出印美戰略關係重要的一步。

印度解釋性新聞網站NewsBytes 報導指出，洛克希德馬丁公司（Lockheed Martin）與印度塔塔集團（TATA Group）旗下子公司塔塔先進系統（TASL）的合作案，分為（設立）維修設施和擴大製造兩個部分。

在（設立）維修設施部分，印度將設立維護、修理及翻修（Maintenance, Repair, and Overhaul, MRO）設施，為印度空軍（Indian Air Force, IAF）12架現有的C-130J超級大力士（Super Hercules）軍用運輸機，及全球其他超級大力士機隊提供支援。

除此之外，印度空軍還計畫藉由增加C-130J超級大力士軍用運輸機的生產和組裝，擴大印度空軍中型運輸機（Medium Transport Aircraft, MTA）生產，但實際能做的程度，還需先經美國、印度政府批准。

印度經濟時報（The Economic Times）的報導提到，塔塔先進系統執行長辛赫（Sukaran Singh）說：「針對就印度空軍MTA專案，與洛克希德馬丁在C-130J平台的合作，是塔塔先進系統的一個重要里程碑，因為這象徵我們跨足了國防用大型飛機的MRO領域。」

洛克希德馬丁副總裁兼總經理麥克林（RodMcLean）說：「C-130J因其全球影響力和強大的國際供應鏈而獲認同，這次的合作顯示我們對印度能自給自足的承諾，和我們對印度合作夥伴的信心。」

C-130J超級大力士2011年起在印度空軍服役，展現在高海拔地區及惡劣天候環境優異的作戰能力。這型飛機的機隊，在全球23個國家支援包括搜救、戰時的運輸、人道援助等廣泛的任務。