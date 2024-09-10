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日本輕航艦加賀號9/17啟程赴美 測試F-35B起降

中央社／ 東京10日綜合外電報導

日本海上自衛隊出雲級護衛艦加賀號已完成供艦載機起降的相關改裝工程，預定9月17日從日本海上自衛隊吳基地出港赴美，測試F-35B匿蹤戰機起降，及確認艦上加油維修等流程。

日本共同社報導，海上自衛隊海上幕僚長（相當於他國海軍參謀長）齋藤聰今天在記者會上宣布，將派遣直升機護衛艦加賀號到美國加州聖地牙哥外海，使用美軍匿蹤戰機F-35B進行艦載機起降測試，期間從10月5日到11月18日。

日方為了讓加賀號成為事實上的航空母艦，今年3月進行改裝工程，除了將艦首形狀從梯形改成四方形外，也強化部分甲板的耐熱程度，以便應付F-35B降落時的熱度。

齋藤說，為了防衛包括廣大太平洋側的日本周邊海空域，在海面上進行艦載機起降的能力不可或缺。

他說，學習使用F-35B的能力除了提升防衛力，也有助印度太平洋地區的和平與穩定。

海上自衛隊表示，此行受到美國海軍與陸戰隊協助，將使用美軍F-35B在加賀號上進行短場起飛及垂直降落的測試，另外還將針對使用設置在甲板上的升降機讓艦載機停放進機庫的步驟進行確認，及了解在加油、維修和停放時各種設備的尺寸有無問題。

加賀號預計9月17日從日本海上自衛隊吳基地出港前往美國。

F-35 日本 自衛隊

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