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中國艦艇出沒大馬砂拉越海域 科研船非法調查水文

中央社／ 吉隆坡10日專電

中國海警艦艇在馬來西亞砂拉越外海油氣田出沒爭議愈演愈烈，最近再分別傳出護衛艦在專屬經濟區內油氣田徘徊，也有科學研究船非法調查水文，大馬緊急派遣海軍艦艇監控。

3艘中國海警船（CCG 5403、CCG 5102與CCG5402）3日傳出在大馬專屬經濟區巡邏，國際海事觀察員鮑爾（Ray Powell）7日再於社群媒體發文揭露，中國科學3號（Ke Xue San Hao）研究船在安渡灘（Ardasier Bank）執行非法調查。

昨天再傳出有中國053H3江衛二型護衛艦在砂拉越海域的Velesto NAGA 4鑽井平台附近航行徘徊。

中國今年2月才以外交照會方式，關切大馬持續在南沙群島南部海域油氣田進行單方面探勘開發作業，稱侵犯中國主權、主權權利與管轄權，這項照會最近被菲律賓媒體揭發，受到大馬輿論關注。

包括首相安華（Anwar Ibrahim）與馬來西亞外交部均回應會維護國家主權，強調是在自己的國家海域範圍作業，沒有挑釁行為，北京即便發出抗議照會，馬來西亞仍不會停止探勘石油與天然氣，但會向中國解釋立場。

社群媒體對中國艦艇出沒大馬砂拉越海域討論熱度不斷，對科學3號研究船動機感到質疑。根據1982年聯合國海洋法公約（UNCLOS）第56條，規定沿海國在專屬經濟區內享有的權利、管轄權和義務，但在其它國家專屬經濟區內進行水文調查，並不屬於標準的航行自由權。

關注馬來西亞南海局勢的外交政策分析師與政治觀察員阮浩（Nguyen Ho，音譯）在社群媒體X說，中國再度開始侵略狂潮，只是這次目標是中國自己的朋友。

對於中國船舶現身砂拉越外海的專屬經濟區，馬來西亞皇家海軍隼堂號（KD Sundang）、雪蘭莪號（KDSelangor）與海事執法機構巡邏艇亞婁號（KM Arau）等艦艇尾隨監控科學3號研究船。

南海是西太平洋一部分，海域面積達350萬平方公里，包括菲律賓、中國、台灣、越南、馬來西亞、汶萊等聲索方均存主權爭議。南海兼具重要戰略位置與油氣開發等經濟利益，馬來西亞國家石油公司（Petronas）也在南海擁有鑽油平台，並進行石油探勘。

社群媒體 馬來西亞

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