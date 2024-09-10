希臘油輪紅海遇襲近20天還在燒 載100多萬桶若漏油恐災難

專家警告，一艘載有100多萬桶原油的廢棄油輪如果解體或爆炸，可能汙染紅海大片水域，造成長期且重大的環境災難。

海事監測人員表示，懸掛希臘國旗的「舒尼恩號」（Sounion）8月21日遭到葉門叛軍「青年運動」（Houthi）攻擊，直到9月7日仍在燃燒。

綠色和平（Greenpeace）中東和北非計畫主任傑薩提（Julien Jreissati）表示，一旦發生原油外洩或船上爆炸，其汙染規模可能是1989年阿拉斯加外海埃克森瓦爾狄玆號（Exxon Valdez）漏油事件的4倍，可能造成幾乎無法挽回的損失。

傑薩提告訴法新社：「一旦洩漏，這種規模的漏油幾乎無法控制，汙染將蔓延到大片海域和海岸線。」

「石油外洩殘留物可能會持續留在環境中數年甚至數十年，對海洋生物多樣性的長期影響可能是毀滅性的。」

自去年11月以來，「青年運動」一直朝紅海重要商業航道上的船隻發射無人機和飛彈進行攻擊，他們說，以色列與哈瑪斯（Hamas）爆發加薩（Gaza）戰爭，為了聲援巴勒斯坦人，他們的目標是與以色列、美國和英國有關係的船隻。