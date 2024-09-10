快訊

陷京華城、政治獻金數案…檢方首提訊逾3小時 柯文哲上囚車還押北所

獨／等不到雙城論壇...上海台辦新主任金梅今到任 過去經歷曝光

盧秀燕罕見請長假…「市長媽媽」家有喜事 偕夫婿赴美參加女兒婚禮

希臘油輪紅海遇襲近20天還在燒 載100多萬桶若漏油恐災難

中央社／ 杜拜9日綜合外電報導

專家警告，一艘載有100多萬桶原油的廢棄油輪如果解體或爆炸，可能汙染紅海大片水域，造成長期且重大的環境災難。

海事監測人員表示，懸掛希臘國旗的「舒尼恩號」（Sounion）8月21日遭到葉門叛軍「青年運動」（Houthi）攻擊，直到9月7日仍在燃燒。

綠色和平（Greenpeace）中東和北非計畫主任傑薩提（Julien Jreissati）表示，一旦發生原油外洩或船上爆炸，其汙染規模可能是1989年阿拉斯加外海埃克森瓦爾狄玆號（Exxon Valdez）漏油事件的4倍，可能造成幾乎無法挽回的損失。

傑薩提告訴法新社：「一旦洩漏，這種規模的漏油幾乎無法控制，汙染將蔓延到大片海域和海岸線。」

「石油外洩殘留物可能會持續留在環境中數年甚至數十年，對海洋生物多樣性的長期影響可能是毀滅性的。」

自去年11月以來，「青年運動」一直朝紅海重要商業航道上的船隻發射無人機和飛彈進行攻擊，他們說，以色列與哈瑪斯（Hamas）爆發加薩（Gaza）戰爭，為了聲援巴勒斯坦人，他們的目標是與以色列、美國和英國有關係的船隻。

希臘 漏油 爆炸 紅海

延伸閱讀

以色列炸敘利亞軍事基地 至少釀18死43傷

遊客淹沒聖托里尼…希臘將限制短租、收22美元郵輪稅

華為打造全球最大光儲微網紅海 一年供綠電超10億度

希臘乾旱水庫乾涸 淹沒40多年村莊重見天日

相關新聞

被爆陪酒黑歷史無緣從政 昔日慶應小姐決選美女墜樓死亡

畢業於慶應大學、且晉級過慶應小姐選拔與日本小姐地區決選的高橋茉莉，本月4日被人發現倒在東京自宅大廈一樓，墜樓送醫不治。

防範極端伊斯蘭？索林根刺殺事件後，德國強化邊境管控

德國索林根隨機持刀殺人事件發酵，德國政府9月9日宣布將對所有陸地邊境實施更嚴格的控管，宣稱是為了解決非正常移民問題，並保護公眾免受伊斯蘭極端主義等威脅。德國位於理論上可自由移動、無強硬邊境管制的申根地區內，但德國內政部長費瑟（Nancy Faeser）表示，最新的邊境控管政策將自9月16日開始，第一階段持續6個月。儘管費瑟對具體做法及法律爭議尚未說明與回應，但已將此項政策通報給歐盟與鄰近國家。

菲國華裔前市長逃亡案 傳協助潛逃者擁5本護照「目前人在台灣」

菲律賓一名參議員昨天在華裔前市長郭華萍涉嫌包庇非法博弈產業案的聽證會上披露，協助郭華萍潛逃的幕後藏鏡人是一名華人，「擁有...

美中戰區高層對話 美軍警告勿在南海做出危險舉動

美軍印太司令部司令帕帕羅今天與中國人民解放軍南部戰區司令員吳亞男視訊通話。兩國正試圖穩定軍事關係，以預防軍事誤判，但帕帕...

日媒：大陸軍機首次侵犯日本領空 兩國未使用熱線溝通

日本共同社報導，中國軍機8月下旬首次侵犯日本領空時，兩國政府未使用防務部門官員間的直通熱線（直通電話線路），顯示直通熱線...

軍火錢被美國賺光「高達63%」 歐盟疾呼成員買自家武器

由前歐洲央行總裁德拉吉執筆、各界期待已久的歐盟競爭力報告9日出爐。德拉吉在報告裡呼籲，歐洲國防支出流往美國過多，歐盟成員...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。