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美國白人至上恐怖組織首腦被捕 因煽動種族戰爭

中央社／ 華盛頓9日綜合外電報導

美國檢方今天針對一個白人至上主義幫派的兩名首腦提出犯罪指控，並稱兩人利用社群媒體網站Telegram煽動對非裔、猶太人、LGBTQ族群和移民發動攻擊，企圖挑起種族戰爭

綜合法新社和路透社報導，加州麋鹿林（ElkGrove）的34歲居民洪柏（Dallas Humber）和愛達荷州波伊西（Boise）的37歲居民艾利森（Matthew Allison）各自面臨15項犯罪指控，包括煽動仇恨犯罪、密謀為恐怖分子提供物資援助、煽動謀殺聯邦官員及分發炸彈製作指南等，最嚴重的指控最高可判處20年徒刑。

官員表示，兩人目前均遭拘留，目前不清楚兩人是否聘請律師。

司法部長賈蘭德（Merrick Garland）透過聲明表示：「今天的起訴書指控被告領導一個跨國恐怖組織，該組織致力於攻擊美國的關鍵基礎設施，鎖定我國的公職官員，並執行致命的仇恨犯罪，這一切都是以暴力的白人至上主義意識形態為名。」

根據起訴書，洪柏和艾利森利用加密的Telegram平台宣揚白人至上主義意識形態，藉由稱之為Terrorgram Collective的論壇與跟隨者溝通。

起訴書指出，兩人宣揚暴力和恐怖主義的信念，是引發種族戰爭、『加速』政府垮台，以及白人民族國家興起的必要手段。

洪柏和艾利森據稱於2019年加入Terrorgram，2022年另一名首腦被捕後成為該組織首腦。

起訴書稱，追隨者被引導相信藉由「犯下促進白人至上加速主義的襲擊」，就能成為「聖人」。

目前至少有兩起攻擊案與Terrorgram有關聯。一名18歲男子上個月12日在土耳其一座清真寺外持刀殺傷5人，並將過程在網路上直播，另一起攻擊案發生在2022年10月，當時有兩名男子在斯洛伐克首都布拉第斯拉瓦（Bratislava）一間同性戀酒吧外遭人開槍擊斃。

起訴書指出，洪柏和艾利森還制定了一份「高價值暗殺目標」名單，當中包括一名美國聯邦參議員、一名美國地方法院法官和一名前美國檢察官，以及多位州官員和私人企業領袖。

若是所有指控皆成立，洪柏和艾利森將面臨最高220年徒刑。

意識 戰爭 美國

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