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日媒：大陸軍機首次侵犯日本領空 兩國未使用熱線溝通

中央社／ 台北10日電
8月26日上午一架解放軍「運9」情蒐機一度侵入日本長崎縣「男女群島」領空。圖／取材自日本防衛省網頁
8月26日上午一架解放軍「運9」情蒐機一度侵入日本長崎縣「男女群島」領空。圖／取材自日本防衛省網頁

日本共同社報導，中國軍機8月下旬首次侵犯日本領空時，兩國政府未使用防務部門官員間的直通熱線（直通電話線路），顯示直通熱線實際上徒具形式。

日本共同社中文網近日引述多名日中外交人士披露了上述消息。據報導，兩國自2023年5月宣布啟用熱線以來，僅在防務部門間交流活動使用過。

報導說，日本海上自衛隊護衛艦「涼月」號今年7月罕見地在中國領海內航行時，該熱線也未被使用。

對於熱線功能若持續癱瘓、偶發性衝突等可能將無法避免的憂慮正在升溫。

外交消息人士透露，中國軍機8月26日在長崎縣男女群島近海侵犯領空後，日中透過常規的外交和防務管道進行溝通，中國政府告知日本政府無意侵犯領空。

日中熱線被視為避免日本自衛隊與中國軍隊發生「不測事態」的日中相互通報體制「海空聯絡機制」主要內容，2007年由日中領導人同意設立。在兩國關係惡化背景下，準備工作進展不暢，日本防衛省2023年5月宣布啟用，還舉行了使用熱線的日中防長會談。

國軍 日本 自衛隊

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