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美中戰區高層對話 美軍警告勿在南海做出危險舉動

中央社／ 北京10日綜合外電報導
中菲近期在南海的衝突不斷，圖為菲律賓擱淺在仁愛礁上的廢棄艦艇。路透
中菲近期在南海的衝突不斷，圖為菲律賓擱淺在仁愛礁上的廢棄艦艇。路透

美軍印太司令部司令帕帕羅今天與中國人民解放軍南部戰區司令員吳亞男視訊通話。兩國正試圖穩定軍事關係，以預防軍事誤判，但帕帕羅也警告中方勿在南海做出「危險」舉動。

綜合法新社與路透社報導，美中在貿易、台灣地位和中國在爭議海域日益專斷的做法上始終意見分歧，但雙方也嘗試恢復定期軍事溝通，以防衝突熱點爭議失控。

帕帕羅（Sam Paparo）與吳亞男今天視訊通話。印太司令部在聲明中表示，帕帕羅「強調美軍與解放軍持續聯繫的重要性」，還說「高階領袖之間的這類討論旨在釐清意圖，以降低誤解或誤判風險」。

但帕帕羅也提到近期中方「與美國盟友的不安全互動」。聲明指出，他「敦促人民解放軍重新考慮其在南海及其他區域採行危險、強制性、可能導致局勢惡化的戰術」。

吳亞男領導的南部戰區負責中國在南海的軍事活動。中國船艦近月在這片海域與菲律賓船隻發生一連串高調衝突。

美軍印太司令部負責範圍涵蓋南海和台灣海峽，兩地均為區域緊張熱點，也是美中關係裡易生齟齬的議題。

中國2022年在美國時任聯邦眾議院議長裴洛西（Nancy Pelosi）訪台後，切斷與美國的軍事聯繫。這次對話是自此之後雙方首度進行這類溝通。

美國國家安全顧問蘇利文（Jake Sullivan）上月底前往北京，這也是自2016年之後首度有美國國安顧問訪中，他期間與中國共產黨中央軍事委員會副主席張又俠會談。

此外，美國計劃派遣一名國防部高階官員，於近日赴中國出席一場大型安全論壇。

南海 美國 解放軍

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