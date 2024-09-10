缺人手資源 日本馬毛島軍事基地延至2030年竣工
日本防衛省2023年1月起在鹿兒島縣西之表市的馬毛島建設自衛隊基地，不過因為人手與原物料不足等問題，完工時間比原定晚3年，預計2030年竣工，預料會影響訓練。
日本放送協會（NHK）報導，馬毛島未來將作為匿蹤戰機F-35B起降訓練，與駐日美軍航空母艦艦載機「陸地模擬航空母艦甲板起降訓練」（FCLP）的場地。竣工時間延宕預計會帶來部分影響。
防衛省消息人士透露，原本估計馬毛島軍事基地的工期約4年左右，經過詳查後，竣工時間預計延到2030年3月。
工程延宕是受到2025年世界博覽會（大阪關西世博）等其他大型工程影響，導致人力、資源不足，加上預定地的地質與形狀與原本預想不同等原因所致。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言