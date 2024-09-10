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缺人手資源 日本馬毛島軍事基地延至2030年竣工

中央社／ 東京10日綜合外電報導

日本防衛省2023年1月起在鹿兒島縣西之表市的馬毛島建設自衛隊基地，不過因為人手與原物料不足等問題，完工時間比原定晚3年，預計2030年竣工，預料會影響訓練。

日本放送協會（NHK）報導，馬毛島未來將作為匿蹤戰機F-35B起降訓練，與駐日美軍航空母艦艦載機「陸地模擬航空母艦甲板起降訓練」（FCLP）的場地。竣工時間延宕預計會帶來部分影響。

防衛省消息人士透露，原本估計馬毛島軍事基地的工期約4年左右，經過詳查後，竣工時間預計延到2030年3月。

工程延宕是受到2025年世界博覽會（大阪關西世博）等其他大型工程影響，導致人力、資源不足，加上預定地的地質與形狀與原本預想不同等原因所致。

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