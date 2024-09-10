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自民黨派閥違法申報政治獻金 首例有罪判決出爐

中央社／ 東京10日綜合外電報導

日本自民黨內派閥日前爆發違法申報政治獻金事件，相關人等遭檢方調查並起訴，東京地方法院今天做出首例判決，判處「二階派」70歲前會計負責人永井等有期徒刑2年、緩刑5年。

自民黨內派閥日前相繼爆出所屬議員募到募款餐會餐券販售配額後的超額部分收入，被派閥以「回扣」方式回流給議員，而這些「回扣」金額並未刊載在派閥或議員的政治獻金收支報告書，成為不列入帳冊內的「小金庫」（秘密資金），部分人士日前已分別遭檢方調查並起訴。

日本共同社報導，自民黨內共有包括國會議員等11人因涉及違法申報政治獻金事件遭立案，今天是法院首度做出正式判決。

永井在東京地院6月舉行的首次公開審理時，對檢方起訴內容無異議。辯護律師在審理過程中主張永井所做所為並非為個人利益及私欲，請求庭上判處緩刑。

根據起訴書，自民黨內政治團體「志帥會」（二階派）在2018年到2022年的政治獻金收支報告書內刊載收支金額，較實際金額短報約3億8000萬日圓。

日本放送協會（NHK）報導，東京地院審判長向井香津子說，被告從擔任會計負責人起，長年來持續造假會計處理，金額規模也相當大，屬非常惡質犯行。

審判長還說，擁有約40名國會議員的派閥收支實際狀況未被公開，重要金錢流向也無法呈現在民眾面前，「被告僅考量到派閥方便與利害反覆進行犯行，對造成政治不信任等社會影響也十分重大」，因此判處永井有期徒刑2年、緩刑5年。

政治獻金 自民黨 議員

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