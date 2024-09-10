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軍火錢被美國賺光「高達63%」 歐盟疾呼成員買自家武器

中央社／ 布魯塞爾9日綜合外電報導
歐盟執委會主席范德賴恩（Ursula von der Leyen）。 新華社
歐盟執委會主席范德賴恩（Ursula von der Leyen）。 新華社

由前歐洲央行總裁德拉吉執筆、各界期待已久的歐盟競爭力報告9日出爐。德拉吉在報告裡呼籲，歐洲國防支出流往美國過多，歐盟成員應「愛買國貨」多向歐洲軍工買武器。

歐盟執委會主席范德賴恩（Ursula von der Leyen）去年9月提出盟情咨文（State of the European Union）時，宣布針對歐盟產業轉型挑戰，請前歐洲中央銀行（European Central Bank）總裁德拉吉（Mario Draghi）提出政策建議報告。

德拉吉這份報告分69頁的前導分析和328頁的細部建議兩大部分，內容包括建議每年至少增加8000億歐元投資來提高生產力，以趕上與美國的差距、因應與中國的競爭，對歐盟未來5年大政方針具重要影響力。

政治新聞網Politico.eu報導，希望國防支出多用於向歐盟自身採購以提振軍工產業，是德拉吉320多頁細項建議的10大重點之一。

德拉吉指出，許多歐盟國家在俄國入侵烏克蘭後積極重整軍備，但歐盟各國2022年6月到2023年6月間總計750億歐元（約新台幣2.66兆）的國防支出裡，竟有78%流出境外，流入美國口袋就高達63%。

報告寫道：「向美國購買軍備在一些個案上無可厚非，因為歐盟可能沒有生產相關品項。然在許多其他情況下，歐洲不是已有同類產品就是一樣能很快拿得出。」

歐盟本身不乏像法製飆風（Rafale）與歐洲多國合力研發的颱風（Typhoon）戰機、德製豹2 A7主力戰車等自有裝備，但許多成員依然紛向海外購買。包括荷蘭、德國、波蘭、羅馬尼亞、比利時、丹麥、捷克等都打算購買美國洛馬（Lockheed Martin）的F-35匿蹤戰機。

波蘭另還向南韓購買多管火箭、戰鬥教練機、戰車與自走砲，羅馬尼亞也有意比照。

歐洲軍火公司在這次俄烏戰爭期間，出現難以提高武器和彈藥產量同時滿足援烏和自身需求的窘境，某種程度看也是武器偏好外購下的惡性循環。德拉吉為此認為，將金流更佳導引回流是個解方。

他呼籲建立一個歐盟挹資的「實質激勵機制」以鼓勵各成員國買歐洲自家產品。一種方法是將資金與資格標準機制掛鉤，也就是透過設定條件，讓唯有符合條件的項目才能獲得歐盟資金，從而鼓勵更多政府採購歐洲產品，一如既有的歐洲防禦基金（EDF）機制和擬議中的歐洲國防工業計畫（EDIP）。

報告也呼籲各國精進聯合支出與聯合採購，以克服歐陸相對規模小且分散的國防市場。這也是德拉吉所說歐盟應藉允許「產業國防整合以達標需要時能有的量能」來擴大歐洲軍工業規模。

德拉吉舉美國軍工業從1990年本有51家領導企業，一路到如今只剩5間為例，強調這就是何以美國軍火商能滿足美軍「量大、質精」的要求。不過他也提醒慎防裝備系統過度仰賴少數公司的風險。

歐盟 美國

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