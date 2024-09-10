快訊

下周還有熱帶系統誕生！氣象粉專示警「雙颱將形成」：中秋烤肉要注意

高雄「婚紗名店」火勢猛烈竄黑煙！ 疑外牆電線走火延燒進門市

竹科工程師灌1公升調酒猝死 今解剖無堵塞呼吸道

聽新聞
test
0:00 / 0:00

為實習女醫命案鳴冤 印度地方醫師繼續示威罷工

中央社／ 加爾各答10日綜合外電報導
印度西孟加拉邦的初級醫師們今天無視最高法院設定的期限，矢言繼續為一名女實習醫師遭性侵和謀殺的案子示威罷工。路透
印度西孟加拉邦的初級醫師們今天無視最高法院設定的期限，矢言繼續為一名女實習醫師遭性侵和謀殺的案子示威罷工。路透

印度西孟加拉邦的初級醫師們今天無視最高法院設定的期限，矢言繼續為一名女實習醫師遭性侵和謀殺的案子示威罷工，直到他們的要求獲得滿足。

一名女實習醫師今年8月9日被發現在加爾各答R.G.Kar醫學院暨附設醫院（R. G. Kar Medical College andHospital）教室內死亡。路透社報導，數以百計的醫師要求改善醫院安全，並為死者伸張正義。

代表約7000名醫師的「西孟加拉邦初級醫師陣線」（West Bengal Junior Doctors' Front）昨天透過聲明表示，除非醫師們的要求在期限前獲得處理，才會「考慮」遵守法院命令，「否則，我們的理解會是政府無意化解僵局」。

「在這種情況下，我們將要求政府為全邦各地出現的情況負起責任。」

醫師們的要求包括改善安全措施，涵蓋足夠的安全人員和監視器、由公立醫院提供妥善的患者服務，並撤換市警局長。

R.G. Kar醫院初級醫師發言人馬里克（ShubhenduMalik）說：「案發後，我們沒看到有安裝任何監視器…沒有公共廁所、男女分開的廁所。」

在全國憤慨爆發後接手處理此案的最高法院昨天說，醫師們須在今天回到工作崗位，否則將面臨「不利行動」。

聲援此案的聲浪已於上個週末擴散到海外，在美國、日本等25個國家數以千計印度人現身抗議，要求還死者公道。

維權人士說，這起攻擊案件進一步證明，即便在2012年新德里發生駭人聽聞的輪姦謀殺案後法律已修得更嚴格，印度女性仍須面對性暴力問題。

印度 性侵 監視器 醫師

延伸閱讀

北車地下街命案！街友酒醉持刀砍人 他尿失禁…送醫1小時離奇身亡

M痘疫情再起印度現首例 暫無大規模擴散風險

外資買亞股 最愛印度

印度實習女醫之死掀眾怒 全球逾百城市示威聲援

相關新聞

被爆陪酒黑歷史無緣從政 昔日慶應小姐決選美女墜樓死亡

畢業於慶應大學、且晉級過慶應小姐選拔與日本小姐地區決選的高橋茉莉，本月4日被人發現倒在東京自宅大廈一樓，墜樓送醫不治。

防範極端伊斯蘭？索林根刺殺事件後，德國強化邊境管控

德國索林根隨機持刀殺人事件發酵，德國政府9月9日宣布將對所有陸地邊境實施更嚴格的控管，宣稱是為了解決非正常移民問題，並保護公眾免受伊斯蘭極端主義等威脅。德國位於理論上可自由移動、無強硬邊境管制的申根地區內，但德國內政部長費瑟（Nancy Faeser）表示，最新的邊境控管政策將自9月16日開始，第一階段持續6個月。儘管費瑟對具體做法及法律爭議尚未說明與回應，但已將此項政策通報給歐盟與鄰近國家。

菲國華裔前市長逃亡案 傳協助潛逃者擁5本護照「目前人在台灣」

菲律賓一名參議員昨天在華裔前市長郭華萍涉嫌包庇非法博弈產業案的聽證會上披露，協助郭華萍潛逃的幕後藏鏡人是一名華人，「擁有...

軍火錢被美國賺光「高達63%」 歐盟疾呼成員買自家武器

由前歐洲央行總裁德拉吉執筆、各界期待已久的歐盟競爭力報告9日出爐。德拉吉在報告裡呼籲，歐洲國防支出流往美國過多，歐盟成員...

為實習女醫命案鳴冤 印度地方醫師繼續示威罷工

印度西孟加拉邦的初級醫師們今天無視最高法院設定的期限，矢言繼續為一名女實習醫師遭性侵和謀殺的案子示威罷工，直到他們的要求...

繼波蘭後 北約又兩國：俄無人機屢侵犯領空

拉脫維亞和羅馬尼亞兩個北約成員國8日指控俄羅斯軍用無人機在兩天內先後侵犯領空，其中拉脫維亞指無人機在其國境內墜毁，羅馬尼...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。