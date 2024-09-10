為實習女醫命案鳴冤 印度地方醫師繼續示威罷工

印度西孟加拉邦的初級醫師們今天無視最高法院設定的期限，矢言繼續為一名女實習醫師遭性侵和謀殺的案子示威罷工，直到他們的要求獲得滿足。

一名女實習醫師今年8月9日被發現在加爾各答R.G.Kar醫學院暨附設醫院（R. G. Kar Medical College andHospital）教室內死亡。路透社報導，數以百計的醫師要求改善醫院安全，並為死者伸張正義。

代表約7000名醫師的「西孟加拉邦初級醫師陣線」（West Bengal Junior Doctors' Front）昨天透過聲明表示，除非醫師們的要求在期限前獲得處理，才會「考慮」遵守法院命令，「否則，我們的理解會是政府無意化解僵局」。

「在這種情況下，我們將要求政府為全邦各地出現的情況負起責任。」

醫師們的要求包括改善安全措施，涵蓋足夠的安全人員和監視器、由公立醫院提供妥善的患者服務，並撤換市警局長。

R.G. Kar醫院初級醫師發言人馬里克（ShubhenduMalik）說：「案發後，我們沒看到有安裝任何監視器…沒有公共廁所、男女分開的廁所。」

在全國憤慨爆發後接手處理此案的最高法院昨天說，醫師們須在今天回到工作崗位，否則將面臨「不利行動」。

聲援此案的聲浪已於上個週末擴散到海外，在美國、日本等25個國家數以千計印度人現身抗議，要求還死者公道。

維權人士說，這起攻擊案件進一步證明，即便在2012年新德里發生駭人聽聞的輪姦謀殺案後法律已修得更嚴格，印度女性仍須面對性暴力問題。