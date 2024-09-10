印尼巴布亞省客機打滑衝出跑道 多人受傷
印尼特里卡納航空公司（Trigana Air）一架載有42名乘客和6名機組人員的客機，9日準備從巴布亞省（Papua）起飛時衝出跑道，導致多人受傷，飛機受損嚴重。事故原因仍在調查中。
印尼國家通訊社安塔拉（Antara）報導，一架準備從巴布亞省（Papua）北部雅潘島（Yapen）起飛的ATR 42-500型客機，9日上午約10時35分突打滑衝出跑道，導致部分乘客受傷，並被送到醫院治療。
報導指出，該客機載有41名成年乘客、1名嬰兒和6名機組人員，原訂飛往查亞普拉市（Jayapura）。
特里卡納航空公司表示，飛機嚴重受損，事故原因仍在調查中，同時強調，航空公司在飛機起飛前已確認飛機狀況良好。
印尼交通部的聲明則指出，客機9日上午10時21分準備起飛，10時35分開始在跑道上滑行，但1分鐘後，飛機就往左滑出跑道，距離起點約1200公尺。
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