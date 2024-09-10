為迎教宗趕攤販還拘留記者、不准報導 東帝汶當局惹議

新聞自由倡議者、記者和街頭小販今天批評東帝汶警方，在教宗方濟各（Pope Francis）具里程碑意義的訪問之前清空小販攤位，還拘留了一名記者。

法新社報導，這個人口130萬的天主教國家為教宗鋪起了紅地毯。教宗正在東帝汶首都狄力（Dili）進行3天訪問，這是他亞太行的其中一站。

但在教宗今天來訪前，警方對街頭小販和報導鎮壓的記者採取行動，被認為與教宗抵達前的準備工作有關之後，批評聲浪不斷升高。

上週曝光的影片顯示，警方在教宗來訪狄力期間會行經的路段驅離街頭小販。

40歲的二手衣賣家索亞瑞斯（Januario Soares）今天告訴法新社：「他們好狠，像忍者一樣戴著口罩，突然就跑來攻擊我們的攤位。我什麼辦法都沒有，因為他們和警察一起來。」

「然後他們對我們大喊大叫，說我們侮辱政府。我們在那裡賣東西是為了滿足基本生活，我覺得遭到了侵犯。他們讓我們看起來像罪犯，我們反擊只是因為他們把我們當動物對待。」

警方之後把一名記者拘留了4個鐘頭，還沒收其他記者的手機，刪除他們拍攝的驅離畫面。

一名要求不具名的記者表示，攻擊攤販是「侵犯人們的經濟權利」，而之所以驅離，是因為教宗要來。

東帝汶國內外媒體倡議組織都譴責這起事件。