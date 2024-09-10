報告：2023年近200環保人士遇害 哥倫比亞最致命

環保監督組織「全球見證」（Global Witness）今天一項報告指出，2023年全球有近200名環境與土地捍衛人士遭殺害，而哥倫比亞再次成為遇害人數最多的地方。

法新社報導，這份報告對「在英國、歐洲和美國各地，環保人士受壓制」一事敲響警鐘，並警告「越來越多法律被當作武器，用來對付環保與捍衛土地人士」。

年度報告發現，對於環境和土地捍衛者來說，拉丁美洲仍然是世界上最危險的地區，去年記錄全世界有196起謀殺案，其中有85%是發生在拉丁美洲，並且多數集中在哥倫比亞、巴西、宏都拉斯和墨西哥等4國。

「全球見證」光是在哥倫比亞就記錄了79起謀殺案，這是自在2012年開始年度審查以來，各國數字中最高的。

哥倫比亞的謀殺案大多數發生在西南部地區，其中至少半數疑似由組織性犯罪集團所為。

全球見證表示，哥倫比亞將主辦今年的生物多樣性公約（Convention on Biological Diversity）締約方大會第16次會議（COP 16），但對付人權捍衛者和社會領袖的暴力似乎不斷增加。

這份報告還強調宏都拉斯的18起謀殺案，是人均謀殺案最多的國家。其中有一案是一名父親和他15歲的孩子一起遭殺害。

在亞洲，對環境和土地捍衛人士而言，菲律賓依然是最危險的地方，2023年共發生17起謀殺案；「全球見證」也強調此地區綁架案件愈來愈多的趨勢。

報告指出，這已成為「緊要議題，反映出當權者廣泛且全面性地壓制異議，以繼續主宰土地和資源」。

在非洲，「全球見證」只記錄了4起命案，但警告說，因為資訊蒐集受到挑戰，此數字可能被「嚴重低估」。

「全球見證」警告，在其餘地方，政府與企業愈來愈常運用法律打壓環保活動。

報告並指出，抗議群眾與運動人士在歐盟已面臨「嚴密監控」，但美國和英國的法律允許對他們處以更嚴格的懲罰。