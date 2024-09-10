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北韓垃圾氣球上綁定時發熱器 成引發火警元凶

中央社／ 首爾10日專電
南韓軍方今天表示，北韓向南空飄的垃圾氣球上帶有可自動發熱的定時器，主要是為燒毀裝有垃圾的塑膠袋，但也因此成為引發火災的原因。（美聯社）
南韓軍方今天表示，北韓向南空飄的垃圾氣球上帶有可自動發熱的定時器，主要是為燒毀裝有垃圾的塑膠袋，但也因此成為引發火災的原因。（美聯社）

南韓軍方今天表示，北韓向南空飄的垃圾氣球上帶有可自動發熱的定時器，主要是為燒毀裝有垃圾的塑膠袋，但也因此成為引發火災的原因，當局正為此研擬應對方案。

南韓合同參謀本部向媒體表示，從北韓飄來的這些氣球下方綁著裝有廢棄物的塑膠袋，為了讓內容物散落在南韓境內，北韓使用定時器燒毀塑膠袋，與引爆器概念類似。

南韓軍方判斷，這種定時器一般來說應該在空中啟動，但若待氣球整體都落到地面才啟動，就可能連同袋內的廢紙等垃圾一起引發火警。軍方表示，目前尚未發現垃圾氣球攜帶易燃物質或爆炸性物質。

金浦市一處工廠屋頂5日也發生類似火災事故，消防當局9日上午在調查過程中發現類似上述物體等殘骸。

此外，位於南韓西北部邊境城市坡州的一處倉庫，8日下午被北韓垃圾氣球砸中屋頂後起火，當局初步推測可能是氣球垃圾袋中含有引爆器之類物體才引發火警；高陽市也有公寓住宅火警被認為是類似狀況，仍在調查確切原因。

北韓 南韓

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