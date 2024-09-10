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武器太依賴美國 歐盟推聯合作戰計畫

台灣醒報／ 記者呂翔禾╱台北報導
歐盟近日有研究報告指出，歐洲國防太依賴美國，缺少擴大國防發展的計畫。（PxHere）
歐盟近日有研究報告指出，歐洲國防太依賴美國，缺少擴大國防發展的計畫。（PxHere）

【台灣醒報記者呂翔禾綜合報導】「歐洲太依賴美國了，應該自立自強、少買美國武器！」前歐洲央行總裁德拉吉主持的智庫報告近日指出，歐洲3分之2的國防裝備都是從美國買的，加上還要援助烏克蘭，恐導致歐洲國防更加吃緊。報告建議歐洲應制定聯盟級的聯合戰略，讓歐盟會員國能生產更多武器，減少對美國的依賴。

有63%武器跟美國買

根據《美聯社》報導，歐盟委託前歐洲央行總裁、前義大利總理德拉吉的智庫進行研究報告，近日結果指出，歐盟買太多國外的武器，且缺乏各會員國的聯合作戰計畫，且各國對於國防的投資不如美國政府。報告直言，歐洲浪費太多公共財，明明27國可透過集體化產生巨大效益，但因為各國不同因素，使合作力道減弱。

報告 》也指出，歐洲各國缺乏國防整合與合作計畫，對國防產業缺少產業誘因，導致即使國防公司再有競爭力也沒用，從2022年中到2023年中，歐盟有63%的武器訂單是跟美國公司購買，荷蘭上周才花大牆跟美國買F-35戰績就是最明顯的例子。報告呼籲歐洲要擴大國防產業政策、制定多國聯合作戰計畫，以厚實本身實力。

擔心美國改變政策

歐盟27國在國防研發的預算達到118億美元，但僅佔總國防預算的4.5%，美國則是1400億，佔整體國防預算16%；若以北約的視角來看，北約要求會員國的國防預算至少都要編到GDP的2%，預估今年底在32個會員國中，將有23國符合標準，2014年時只有3個，但近年因俄烏戰爭與美國前總統川普的影響，歐洲各國也有加速武裝。

最後報告也舉例說明為何要發展聯合作戰計畫（或是跨國合作），歐洲光是援助烏克蘭就有10種不同的榴彈砲，且彈藥規格不見得相同下，烏軍要使用的學習成本便很高；但如果能像A-330坦克運輸機一樣由跨國合作研發，就能加速各國軍事資源運輸，並降低維護成本。

歐洲的焦慮其來有自。《路透社》特別提到，川普今年在競選總統期間，曾揚言若北約會員國的國防預算沒有提升到法定的2%，這些國家若遭俄羅斯攻擊時他將不會增援，加上美國大選如今誰能勝出仍未有定數，歐洲自然希望能有所準備。

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國防預算 歐盟 美國

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