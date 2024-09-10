快訊

台股5日線得而復失 跌80點收21,064點 台積電漲5元收904元

獨／樂極生悲…台中男找女友玩「情趣泡泡浴」 疑太濕滑全裸墜10樓亡

江蕙驚爆罹癌 多次面臨生死交關「大出血」

聽新聞
test
0:00 / 0:00

被爆陪酒黑歷史無緣從政 昔日慶應小姐決選美女墜樓死亡

聯合報／ 記者雷光涵／即時報導
高橋茉莉曾任自由播報員，晉級過慶應小姐選拔與日本小姐地區決選，一度被國民民主黨內定要參加眾議員補選。圖／取自X平台
高橋茉莉曾任自由播報員，晉級過慶應小姐選拔與日本小姐地區決選，一度被國民民主黨內定要參加眾議員補選。圖／取自X平台

畢業於慶應大學、且晉級過慶應小姐選拔與日本小姐地區決選的高橋茉莉，本月4日被人發現倒在東京自宅大廈一樓，墜樓送醫不治。

國民民主黨代表玉木雄一郎9日在X平台對這起死訊，表達驚訝與悲傷之意。2月的時候，高橋一度被國民民主黨內定，要提名參加東京眾議員補選。後有媒體爆料她在陪酒的場所上班，內定被取消，當時國民民主黨否認是這個理由。

國民民主黨2月8日宣布將會提名曾是自由播報員、剛到外商IT顧問公司上班的27歲女性高橋茉莉，參加4月眾議員東京15選區的補選。高橋在2016年晉級慶應小姐與日本小姐東日本大會的決選，外型亮麗，學經歷也受矚目。但2月25日她在自己的X發文說，因為她曾在Lounge打工，被國民民主黨取消提名。

當時玉木說並不是因為這理由而取消。在西日本，Lounge是有女性陪坐供酒的飲食店，但不是個別陪客，是接待店裡的所有客人。日媒報導，高橋的死亡初步看來沒有外力介入。

★珍惜生命，若您或身邊的人有心理困擾，可撥打
安心專線：1925｜生命線協談專線：1995｜張老師專線：1980

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

墜樓 日本 東京

延伸閱讀

孫安佐一家遊東京 身旁「美胸正妹」身分被起底

台灣維納斯赴日 文化部長李遠：陪黃土水帶作品回東京

吸金能力大比拚！川普陣營曝光8月募款金額 來源多是小額捐款

高雄男子墜樓死亡 掉落市場走道引震驚

相關新聞

被爆陪酒黑歷史無緣從政 昔日慶應小姐決選美女墜樓死亡

畢業於慶應大學、且晉級過慶應小姐選拔與日本小姐地區決選的高橋茉莉，本月4日被人發現倒在東京自宅大廈一樓，墜樓送醫不治。

防範極端伊斯蘭？索林根刺殺事件後，德國強化邊境管控

德國索林根隨機持刀殺人事件發酵，德國政府9月9日宣布將對所有陸地邊境實施更嚴格的控管，宣稱是為了解決非正常移民問題，並保護公眾免受伊斯蘭極端主義等威脅。德國位於理論上可自由移動、無強硬邊境管制的申根地區內，但德國內政部長費瑟（Nancy Faeser）表示，最新的邊境控管政策將自9月16日開始，第一階段持續6個月。儘管費瑟對具體做法及法律爭議尚未說明與回應，但已將此項政策通報給歐盟與鄰近國家。

菲國華裔前市長逃亡案 傳協助潛逃者擁5本護照「目前人在台灣」

菲律賓一名參議員昨天在華裔前市長郭華萍涉嫌包庇非法博弈產業案的聽證會上披露，協助郭華萍潛逃的幕後藏鏡人是一名華人，「擁有...

北韓垃圾氣球上綁定時發熱器 成引發火警元凶

南韓軍方今天表示，北韓向南空飄的垃圾氣球上帶有可自動發熱的定時器，主要是為燒毀裝有垃圾的塑膠袋，但也因此成為引發火災的原...

武器太依賴美國 歐盟推聯合作戰計畫

「歐洲太依賴美國了，應該自立自強、少買美國武器！」前歐洲央行總裁德拉吉主持的智庫報告近日指出，歐洲3分之2的國防裝備都是從美國買的，加上還要援助烏克蘭，恐導致歐洲國防更加吃緊...

中共為何對俄侵占領土沉默？

賴清德總統接受台媒專訪說，中國想併吞台灣，不是為領土完整，而是為成就霸權，如果真為領土完整，為什麼不趁俄羅斯現在最弱狀態...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。