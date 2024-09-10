被爆陪酒黑歷史無緣從政 昔日慶應小姐決選美女墜樓死亡

畢業於慶應大學、且晉級過慶應小姐選拔與日本小姐地區決選的高橋茉莉，本月4日被人發現倒在東京自宅大廈一樓，墜樓送醫不治。

國民民主黨代表玉木雄一郎9日在X平台對這起死訊，表達驚訝與悲傷之意。2月的時候，高橋一度被國民民主黨內定，要提名參加東京眾議員補選。後有媒體爆料她在陪酒的場所上班，內定被取消，當時國民民主黨否認是這個理由。

國民民主黨2月8日宣布將會提名曾是自由播報員、剛到外商IT顧問公司上班的27歲女性高橋茉莉，參加4月眾議員東京15選區的補選。高橋在2016年晉級慶應小姐與日本小姐東日本大會的決選，外型亮麗，學經歷也受矚目。但2月25日她在自己的X發文說，因為她曾在Lounge打工，被國民民主黨取消提名。

當時玉木說並不是因為這理由而取消。在西日本，Lounge是有女性陪坐供酒的飲食店，但不是個別陪客，是接待店裡的所有客人。日媒報導，高橋的死亡初步看來沒有外力介入。

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