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首度挑戰大位 68歲加藤勝信參選日本自民黨總裁

中央社／ 東京10日綜合外電報導
日本前內閣官房長官加藤勝信。美聯社
日本前內閣官房長官加藤勝信。美聯社

現年68歲的日本前內閣官房長官加藤勝信今天上午召開記者會，宣布參選自民黨總裁（黨主席），並打出以國民所得倍增為重點的「日本總活躍計畫」。這是他首度參加總裁選舉。

自民黨總裁（黨主席）選舉在現任總裁、首相岸田文雄確定不尋求連任後，有意參選人數已逾10人。這場選舉預計9月12日公告、27日投開票。由於自民黨目前在參議院及眾議院掌握多數席次，新任總裁將在首相指名選舉被指名為新任首相。

加藤今天表態前，已有7人宣布參選，包括49歲前經濟安全保障擔當大臣小林鷹之、67歲自民黨前幹事長石破茂、61歲數位大臣河野太郎、63歲內閣官房長官林芳正、68歲自民黨幹事長茂木敏充、43歲前環境大臣小泉進次郎、63歲經濟安全保障擔當大臣高市早苗；加藤是宣布參選的第8人。

日本經濟新聞報導，加藤今天上午攜帶寫有「協創新日本」的牌子在國會召開參選記者會，並強調「將重視『協創』的價值觀，堅決改革與推動政策」。談到日本的未來時，他希望以「受到全球信賴，全員均感到幸福與安心，得以活躍的社會」為目標。

具體而言，加藤發布包含8個項目的「日本總活躍計畫」，矢言將為國民所得倍增「拚命」，希望在2030年代中期之前，提前達成全國平均時薪（最低薪資）1500日圓（約新台幣326元）的目標。

此外，加藤承諾免去孩童餐費、醫療費，還有生產費用，並調整養老金相關制度，並根據物價重新檢視藥價。

在「政治與金錢問題」方面，加藤指出，相關計畫要求未在政治獻金收支報告書如實記載的國會議員履行說明責任。

加藤的選區屬於眾議院岡山第5選區，目前是第7個眾議員任期。他曾任安倍政府的內閣官房副長官、一億總活躍大臣，之後在菅義偉政府擔任內閣官房長官。

加藤2020年曾以厚生勞動大臣之姿，指揮COVID-19（2019冠狀病毒疾病）防疫措施。此外，他自2024年春天起擔任北韓綁架問題對策本部長，關注自身經驗較少的外交事務。

加藤出身黨內派閥「平成研究會」（茂木派），曾擔任茂木派會長的自民黨幹事長茂木敏充已表態參選總裁。茂木派受到政治獻金問題影響，已決定解散。

報導指出，加藤面臨知名度較低的問題。日本經濟新聞8月實施的民調顯示，僅1%的受訪者認為加藤最適合擔任下任總裁。

日本 自民黨

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