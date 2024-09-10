快訊

被指獲沈慶京論功行賞 黃大洲妻：我們不拿亂七八糟的錢

Joeman開箱iPhone 16、AirPods Max新色 大讚：蘋果調色世界一流

從親師溝通解決代理師招募難題 台師大將開「家長學」

菲國華裔前市長逃亡案 傳協助潛逃者擁5本護照「目前人在台灣」

中央社／ 馬尼拉10日專電
菲律賓華裔前市長郭華萍（Alice Guo）。路透
菲律賓華裔前市長郭華萍（Alice Guo）。路透

菲律賓一名參議員昨天在華裔前市長郭華萍涉嫌包庇非法博弈產業案的聽證會上披露，協助郭華萍潛逃的幕後藏鏡人是一名華人，「擁有5本護照，目前人在台灣」。

郭華萍自稱「艾莉絲．郭」（Alice Guo），原是菲國丹轆省（Tarlac）班班市（Bamban）市長，被指利用職權包庇離岸博弈產業，涉嫌人口販運、洗錢及逃稅等不法行為，也有參議員質疑她是中國間諜

她因接連缺席相關聽證會，7月時被參議院以蔑視議會的理由發出拘捕令，不久後潛逃出境，但於9月3日深夜在印尼落網，6日凌晨被押回馬尼拉。

菲律賓參議院昨天就郭華萍相關案件的舉辦聽證會，參議員詢問是誰協助她出逃？郭華萍在紙上寫下一個名字，但未向外界公開。

參議員洪迪薇（Risa Hontiveros）看了這個名字後追問，是否有菲律賓人或菲律賓官員協助她出逃？郭華萍表示「沒有」，只有一名外國人幫忙。

參議院臨時議長艾斯特拉達（Jinggoy Estrada）表示不信沒有菲律賓人幫忙。他同時引述消息來源披露，他知道這名協助郭華萍逃亡的華人「擁有5本護照，目前人在台灣。」

除了涉嫌包庇離岸博弈產業之外，菲律賓參議員還懷疑郭華萍假造菲國公民身分，以參選公職。

另一方面，菲律賓每日詢問報（Philippine DailyInquirer）引述警界出身的參議員賴克遜（PanfiloLacson）報導，從郭華萍在聽證會上的應對來看，她很可能是「受過訓練、聰明的外國間諜」，且已經登上菲國的政治階梯。

賴克遜並說，如果執法單位沒有破獲郭華萍案，後果不堪設想，萬一她選上眾議員，就可看到許多機密文件。

雖然菲國多名參議員質疑郭華萍是間諜，但大部分華僑認為不至於如此，她可能是早年為居留菲國而造假身分，從政成功後包庇不法生意。

華裔 菲律賓 議員 間諜

延伸閱讀

人民日報指中菲關係站在十字路口 強調對抗沒出路

菲執法團隊押送華裔前市長笑臉自拍惹議 小馬可仕緩頰

菲律賓華裔前市長印尼落網 凌晨押返馬尼拉

潛逃2個月的菲律賓華裔前市長 已從印尼被引渡回國受審

相關新聞

南韓新防長鬆口擁核？金容鉉暗示「所有選擇」都在考慮中

美國之音報導，南韓總統尹錫悅承諾南韓不會尋求核武不到兩年，新任命國防部長金容鉉卻提出，如果美國核保護傘被證明不足，「所有...

菲國華裔前市長逃亡案 傳協助潛逃者擁5本護照「目前人在台灣」

菲律賓一名參議員昨天在華裔前市長郭華萍涉嫌包庇非法博弈產業案的聽證會上披露，協助郭華萍潛逃的幕後藏鏡人是一名華人，「擁有...

福島核災13年後 日本開始移除反應爐底部熔融核燃料

距離福島核災事件發生逾13年後，東京電力公司（東電）開始移除在一座受損核子反應爐底部熔融的放射性燃料。

日本洗碗機普及率低 家電大國的「玫瑰色回顧」心理學

洗碗，常常在最討厭家事排行名列前茅。「白色家電大國」日本不斷開發功能先進、設計精良的省時家電來滿足家庭的各種需求，包括洗碗機，偏偏日本家庭洗碗機普及牛步，裝設率遠低於歐美國家。數據科學家探究其背後原因，包括「玫瑰色回顧」現象及熟悉路線效應等。

疑受過俄訓練…間諜白鯨陳屍挪威外海 警：口中卡樹枝非遭槍殺

一頭身上綁著背帶的「間諜白鯨」5年前出沒挪威水域，然而今年8月31日卻被人發現已死亡。挪威警方今天表示，這頭白鯨嘴裡卡著...

反移民聲浪大 殃及國際學生

國際學生一直是先進國家大學院校會下金蛋的「金鵝」；但現在由於移民激增，多國政府正在尋找一些能夠輕易約束移民數量的目標，因而使各大院校吸收國際學生的展望愈來愈不確定。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。