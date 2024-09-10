大馬捍衛南海主權 關注外國軍艦出沒專屬經濟區

南海主權爭議頻傳，馬來西亞外交部對有外國軍艦出沒專屬經濟區，表示立場並未改變，會捍衛海域主權、主權權利與利益，但未明確說明是哪一國的軍艦；不過有國際海事專家指出就是中國海警船出沒。

馬來西亞官方新聞社馬新社（Bernama）等媒體報導，外交部昨晚發布聲明稱已關注外國軍艦出沒專屬經濟區（EEZ）的鑽油平台近海海域，由於事涉國防有關當局與作戰安全，無法評論軍艦動向或準確性。

國際海事觀察員鮑爾（Ray Powell）3日在社群媒體X發文揭露，有3艘中國海警船在大馬專屬經濟區內巡邏，這3艘海警船編號是CCG 5403、CCG 5102與CCG5402。

不過，馬國外交部聲明並未明確指明是哪一個國家軍艦出沒在專屬經濟區。

馬國外交部表示，會全力捍衛海域主權、主權權利與利益，這個立場符合國際法，同時包括1982年聯合國海洋法公約（UNCLOS）在內的國際法原則。為維護南海成為一個和平、穩定與貿易區域，會持續與所有的相關國家進行外交互動。

馬國外交部強調會透過和平方式解決爭端，也會遵循「南海各方行為宣言」（DOC）原則。這個宣言強調避免使用威脅與訴諸武力的重要性。