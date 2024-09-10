快訊

被指獲沈慶京論功行賞 黃大洲妻：我們不拿亂七八糟的錢

Joeman開箱iPhone 16、AirPods Max新色 大讚：蘋果調色世界一流

從親師溝通解決代理師招募難題 台師大將開「家長學」

大馬捍衛南海主權 關注外國軍艦出沒專屬經濟區

中央社／ 吉隆坡10日專電

南海主權爭議頻傳，馬來西亞外交部對有外國軍艦出沒專屬經濟區，表示立場並未改變，會捍衛海域主權、主權權利與利益，但未明確說明是哪一國的軍艦；不過有國際海事專家指出就是中國海警船出沒。

馬來西亞官方新聞社馬新社（Bernama）等媒體報導，外交部昨晚發布聲明稱已關注外國軍艦出沒專屬經濟區（EEZ）的鑽油平台近海海域，由於事涉國防有關當局與作戰安全，無法評論軍艦動向或準確性。

國際海事觀察員鮑爾（Ray Powell）3日在社群媒體X發文揭露，有3艘中國海警船在大馬專屬經濟區內巡邏，這3艘海警船編號是CCG 5403、CCG 5102與CCG5402。

不過，馬國外交部聲明並未明確指明是哪一個國家軍艦出沒在專屬經濟區。

馬國外交部表示，會全力捍衛海域主權、主權權利與利益，這個立場符合國際法，同時包括1982年聯合國海洋法公約（UNCLOS）在內的國際法原則。為維護南海成為一個和平、穩定與貿易區域，會持續與所有的相關國家進行外交互動。

馬國外交部強調會透過和平方式解決爭端，也會遵循「南海各方行為宣言」（DOC）原則。這個宣言強調避免使用威脅與訴諸武力的重要性。

南海 外交部 軍艦 馬來西亞

延伸閱讀

德軍艦擬過台海 德外委會主席：捍衛航行自由非挑釁

大馬便利店上市 爆紅

陳喬恩嫁大馬富二代炸「前男友」 明道曝紅包真面目

德軍艦罕見航行印太地區 不證實是否通過台海

相關新聞

南韓新防長鬆口擁核？金容鉉暗示「所有選擇」都在考慮中

美國之音報導，南韓總統尹錫悅承諾南韓不會尋求核武不到兩年，新任命國防部長金容鉉卻提出，如果美國核保護傘被證明不足，「所有...

菲國華裔前市長逃亡案 傳協助潛逃者擁5本護照「目前人在台灣」

菲律賓一名參議員昨天在華裔前市長郭華萍涉嫌包庇非法博弈產業案的聽證會上披露，協助郭華萍潛逃的幕後藏鏡人是一名華人，「擁有...

福島核災13年後 日本開始移除反應爐底部熔融核燃料

距離福島核災事件發生逾13年後，東京電力公司（東電）開始移除在一座受損核子反應爐底部熔融的放射性燃料。

日本洗碗機普及率低 家電大國的「玫瑰色回顧」心理學

洗碗，常常在最討厭家事排行名列前茅。「白色家電大國」日本不斷開發功能先進、設計精良的省時家電來滿足家庭的各種需求，包括洗碗機，偏偏日本家庭洗碗機普及牛步，裝設率遠低於歐美國家。數據科學家探究其背後原因，包括「玫瑰色回顧」現象及熟悉路線效應等。

疑受過俄訓練…間諜白鯨陳屍挪威外海 警：口中卡樹枝非遭槍殺

一頭身上綁著背帶的「間諜白鯨」5年前出沒挪威水域，然而今年8月31日卻被人發現已死亡。挪威警方今天表示，這頭白鯨嘴裡卡著...

反移民聲浪大 殃及國際學生

國際學生一直是先進國家大學院校會下金蛋的「金鵝」；但現在由於移民激增，多國政府正在尋找一些能夠輕易約束移民數量的目標，因而使各大院校吸收國際學生的展望愈來愈不確定。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。