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南韓新防長鬆口擁核？金容鉉暗示「所有選擇」都在考慮中

聯合報／ 編譯盧思綸／即時報導
南韓新國防部長金容鉉提出，如果美國核保護傘被證明不足，「所有選擇」都應該開放，暗示包含核武在內。圖為今年6月，首爾車站電視播報北韓飛彈試射畫面。法新社
南韓新國防部長金容鉉提出，如果美國核保護傘被證明不足，「所有選擇」都應該開放，暗示包含核武在內。圖為今年6月，首爾車站電視播報北韓飛彈試射畫面。法新社

美國之音報導，南韓總統尹錫悅承諾南韓不會尋求核武不到兩年，新任命國防部長金容鉉卻提出，如果美國核保護傘被證明不足，「所有選擇」都應該開放，暗示包含核武在內。這似乎是南韓現任防長首次公開考慮獲得核武的可能性，有別於前任防長過去在任何狀況下均反覆且堅定拒絕類似建議。

甫於6日就任的金容鉉作為學者兼退役軍官，長期主張南韓可能需要特定形式的核武來抵禦北韓。在最近一段2020年研討會片段中，金容鉉甚至警示，倘若南韓缺乏類似防禦方式，「無法倖存、沒有未來」。

他上周在就任程序中堅持這番言論，顯示北韓迅速擴張核武之際，曾經被視為禁忌的核武軍備觀念也成為南韓主流。

對此南韓國防部發言人回應表示，軍備「原則或立場沒有任何改變」，而南韓仰賴美國擴張防禦，共同對抗北韓核威脅。不過，發言人也補充，「可是如果無法保障國家安全存亡，將對所有手段和途徑保持開放」。

尹錫悅總統辦公室發言人拒絕置評。

南韓 國防部 尹錫悅 核武

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