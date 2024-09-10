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疑受過俄訓練…間諜白鯨陳屍挪威外海 警：口中卡樹枝非遭槍殺

中央社／ 奧斯陸9日綜合外電報導
一頭身上綁著背帶的「間諜白鯨」5年前出沒挪威水域，然而今年8月31日卻被人發現已死亡。圖／美聯社
一頭身上綁著背帶的「間諜白鯨」5年前出沒挪威水域，然而今年8月31日卻被人發現已死亡。圖／美聯社

一頭身上綁著背帶的「間諜白鯨」5年前出沒挪威水域，然而今年8月31日卻被人發現已死亡。挪威警方今天表示，這頭白鯨嘴裡卡著一根樹枝，且牠的死因研判與人類活動無關。

法新社報導，這頭白鯨最初於2019年出現在挪威偏遠北部芬馬克（Finnmark）地區，由於疑似受過俄羅斯訓練，因而暱稱「瓦爾迪米爾」（Hvaldimir），將挪威文裡的「鯨」（hval）結合俄羅斯人名常見的字尾dimir。

這頭白鯨很快成為挪威家喻戶曉的明星，今年8月31日卻被人發現陳屍挪威西南沿岸的海灣裡。

動保組織NOAH和One Whale上週聲稱這頭白鯨是遭到射殺，並向警方報案。

根據環保團體世界自然基金會（WWF）說法，瓦爾迪米爾年齡估計落在15到20歲之間，對於基本壽命可達35歲的白鯨來說相對年輕。

挪威獸醫研究所（Norwegian Veterinary Institute）進行了驗屍。警方表示，根據初步驗屍報告，瓦爾迪米爾之死應與「人類活動」無關。

警方表示，這頭白鯨可能死於飢餓，並說不會展開調查。

路透社引述西南區警方聲明報導，驗屍結果顯示白鯨的嘴裡卡著一根長35公分、寬3公分的樹枝。

員警雷夫海姆（Amund Preede Revheim）透過聲明表示：「驗屍結果顯示，沒有跡象指向瓦爾迪米爾是遭到槍擊。」

雷夫海姆說，這頭白鯨身上的傷「完全是表面的」，「其中一個傷口略深，但這些傷勢並沒有影響重要器官，也都不致命」。

他還說：「驗屍結果發現牠的胃裡空無一物，而且多數器官功能都已惡化。」

One Whale創辦人郝格（Regina Crosby Haug）上週在挪威獸醫研究所告別瓦爾迪米爾時告訴法新社，她看見白鯨全身有「多處槍傷」。

One Whale和NOAH曾發布照片，顯示他們所聲稱的白鯨身上有彈孔，且血跡斑斑。

NOAH今天表示，警方聲明「給的答案反而引發更多問題」，並懸賞5萬挪威克朗（約新台幣14.9萬元）換取瓦爾迪米爾死因的相關訊息。

俄羅斯 挪威 獸醫 間諜

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