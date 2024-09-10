福島核災13年後 日本開始移除反應爐底部熔融核燃料

距離福島核災事件發生逾13年後，東京電力公司（東電）開始移除在一座受損核子反應爐底部熔融的放射性燃料。

東電今天發表聲明說，開始啟動福島第一核電廠2號機組熔融核燃料取出作業準備工作。東電8月22日曾啟動相關作業，但因過程中發生失誤而中斷。這座核電廠在2011年遭遇強震與海嘯淹沒，發生核反應器爐心熔燬事故。

東電正試圖取回只有3克的核燃料與其他灰燼混合物，作為史無前例的清理示範計畫的一環。整個清理作業預定耗費數十年並耗資23兆日圓（1,610億美元）。

東電開發出一款有如釣魚竿的機械手臂，要提取放射性物質，並且透過遠距操作，放下金屬爪子來取回小量的灰燼物質。

清理過程的最大障礙之一是清除880噸的放射性物質，包括位於三座核反應爐底部熔融的燃料和金屬外殼。東電正與日本政府一起執行除役作業，但事實證明，高輻射水準讓拆除過程面臨挑戰。