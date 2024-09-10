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火災次數是去年2倍…巴西野火煙霾籠罩大城市 阿根廷、烏拉圭也受害

中央社／ 里約熱內盧9日綜合外電報導
亞馬遜雨林和巴西其他地區強烈野火所產生的煙霾，今天讓聖保羅和里約熱內盧等大城市呼吸困難，並且還一路飄入鄰近的國家。圖／美聯社
亞馬遜雨林和巴西其他地區強烈野火所產生的煙霾，今天讓聖保羅和里約熱內盧等大城市呼吸困難，並且還一路飄入鄰近的國家。圖／美聯社

亞馬遜雨林和巴西其他地區強烈野火所產生的煙霾，今天讓聖保羅和里約熱內盧等大城市呼吸困難，並且還一路飄入鄰近的國家。

巴西國家太空署（INPE）研究員龍戈（KarlaLongo）說，衛星影像顯示，巴西有60%的面積都受到煙霾影響。

她又說：「如果考慮到鄰國和大西洋受波及的區域，昨天受到影響的面積約為1000萬平方公里。」

阿根廷和烏拉圭有關當局也通報，巴西大火產生的煙霾，今天影響了兩國的部分地區。

根據空氣品質監測公司IQAir的數據，在全球污染最嚴重的大城市排行榜中，拉丁美洲最大城市聖保羅（Sao Paulo）今天名列前茅。

聖保羅今天的「空氣中細懸浮微粒」含量達到每立方公尺69微克，是世界衛生組織（WHO）建議限值的近14倍。

濱海城市里約熱內盧（Rio de Janeiro）的居民，也正努力應對細懸浮微粒含量達到建議限值5倍的問題。

巴西有關當局將最近境內多數大火都歸咎於人類活動，而這些通常與農業活動有關。

美國國家海洋暨大氣總署（NOAA）今天的衛星影像顯示，一團濃厚的灰色煙霧籠罩著安地斯山脈（Andes），且正緩緩地向南美洲南部飄散。

氣象學家西亞斯（Estael Sias）告訴法新社說，這是由於「風將煙霾引向南方」。

巴西國家太空署的數據顯示，今年以來亞馬遜地區的火災場次，幾乎是2023年同期的兩倍。

最近幾天，巴西其他地區一直在對抗可怕的野火。

亞馬遜 巴西 火災 空污

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