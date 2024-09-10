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北韓官媒：金正恩表示將迅速增加核武數量
北韓官方媒體中央通信社（KCNA）今天報導，北韓領導人金正恩表示目前正實施核武建設政策，讓核武數量「成倍增長」。
路透社報導，北韓中央通信社表示，金正恩昨天在北韓建國紀念日發表了上述演說。
報導中也說，金正恩表示，北韓必須更徹底地準備其「核能力，並做好在任何特定時間內，妥適使用核能力的準備，以確保國家的安全權利」。
金正恩還指出，需要強大的軍事存在用以對付「美國及其追隨者所構成的各種威脅」。
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