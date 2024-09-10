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英美外長倫敦戰略對話 合作促印太區域安全

中央社／ 倫敦10日專電

美國國務卿布林肯訪問英國，今天將與英國外交大臣拉米舉行雙邊戰略對話。英國外交部指出，英美對促進印太區域的繁榮穩定有同等的團結一致，對話將觸及雙方如何透過AUKUS確保印太區域安全。

澳洲、英國、美國於2021年9月成立澳英美三方安全夥伴關係（AUKUS），普遍被視為回應中國在區域內日益強勢專斷、破壞情勢穩定。

這是拉米（David Lammy）今年7月5日上任以來，第一次在英國與布林肯（Antony Blinken）會談。兩人7月中旬曾在北大西洋公約組織（NATO） 華府峰會期間會晤。

雙方今天將啟動「英美戰略對話」（UK-USStrategic Dialogue）。在此新的對話框架下，雙方資深官員將就當前戰略層次優先議題舉行一系列會談，包括對烏克蘭的支援；歐洲、中東和印太局勢；經濟韌性與永續成長；其他安全防衛事務。

英國外交部表示，這樣的戰略對話將讓英美之間自第二次世界大戰以來的「特殊（密切夥伴）關係」（special relationship）更加深化。今天在倫敦啟動後，雙方有意未來每年舉辦這項對話。

由拉米和布林肯開場後，今天的對話英美雙方將分別由外交部政治主任特納（Christian Turner）及國務院歐洲事務助理國務卿歐布萊恩（Jim O'Brien）領軍。

英國外交部並提及英美雙邊經貿投資關係及相關對話的重要性。7月上台的英國工黨政府以促進經濟增長為執政首要任務。

外交部指出，英美雙邊投資總值超過1兆美元（約新台幣32兆元），雙邊貿易額一年可達3110億英鎊（約新台幣13兆元）。官方資料顯示，若僅比較單一國家，美國是英國最大貿易夥伴，在英國貿易總額占比超過20%。

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