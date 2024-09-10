教宗亞太巡講藏「彩蛋」 反擴軍要和平、挺獨立

教宗方濟各出訪亞太四國，沿途演講暗藏不少耐人尋味「彩蛋」，包括他為亞太祈求和平時，呼籲「向擴張軍備與過度開發說不」，似有勸諫中國之意，他並讚揚東帝汶人民在爭取獨立的劇烈過程中從未喪失希望。

教宗方濟各（Pope Francis）9月2日到13日出訪印尼、巴布亞紐幾內亞、東帝汶、新加坡等4國，許多媒體認為，中國是牽動亞太區域政局最大變數，教宗此行雖未訪問中國，但頗有「項莊舞劍、意在沛公」意味，將藉此向中國釋出各種政治訊號。

其中一項廣受外媒關注的基調是教宗有高度訪中意願。教宗在啟程前數週即曾接受耶穌會中華省媒體專訪，重申他「非常想去」中國。

中國政府對此未直接回應，中國官媒「環球時報」（Global Times）9月3日以一篇專文給了軟釘子，文中稱讚教宗出訪亞太是深入了解東方文化的罕見機會，但也直言「教宗訪問中國的條件尚未成熟」（conditions are not mature）。

不過教宗除了遞出希望訪中的橄欖枝，細讀梵蒂岡官網摘選的教宗巡講亮點，可發現教宗並不避諱高舉人權、自由、和平等核心價值，甚至以親民作風在天主教徒非占多數的亞太國家，掀起不少「追星」效應。

教宗方濟各這種風格，更貼近先教宗若望保祿二世（Pope John Paul II）做法。若望保祿二世在冷戰時期出訪東歐多國鼓舞民心，被視為終結蘇聯共產鐵幕的重要推手。

梵蒂岡新聞網2021年曾以「若望保祿二世教宗，與在自由與信仰中蘇聯的解體」為題，報導若望保祿二世當時如何藉著與前蘇聯領袖戈巴契夫（MikhailGorbachev）會晤，重啟教廷與俄羅斯間的對話，推動俄羅斯改革開放，並促成東歐各國追求自由的風氣。

報導稱，若望保祿二世雖然終身無緣前往他一直夢想造訪的俄羅斯，但訪視了許多周遭國家，「若望保祿二世所到之處，人們自然會被他的風格感動。他是一位祈禱的人，一個散發精神魅力的人。」

教宗方濟各此次亞太行散發了類似的「精神魅力」，他在各地都安排與年輕人座談，向下扎根對話種子。例如在印尼，教宗以「存異求同」為主題，回應青年遭遇的霸凌歧視問題，「如果大家都相同，那就太無趣了，差異可能導致戰爭或對話，我們可以做出選擇，戰爭總會有一方挫敗，對話卻能使眾人成長。」

教宗也展現調解國際事務的高度。在巴布亞紐幾內亞，教宗昨天舉行週日彌撒後，發出強烈的和平與環保訴求。他特別強調祈求和平的對象是亞洲、大洋洲、太平洋這個偉大區域，呼籲眾人向擴張軍備（rearmament）說不，反對過度開發人類的共同家園。

教宗雖未點名「誰」在擴張軍備，但隨著中、菲南海摩擦加劇，中印邊界衝突難解，中國持續對台海文攻武嚇，亞太區域哪個國家最具有軍備擴張野心，這位「不能說出名字的對象」（He-Who-Must-Not-Be-Named）實已呼之欲出。

教宗亞太行談話另一引人注目的彩蛋，是在訪問東帝汶時，讚揚東帝汶人民在爭取獨立的劇烈過程中，從未失去希望，他感謝上帝讓東帝汶在經歷一段黑暗艱難的日子後，終於迎來「和平與自由的曙光」。

東帝汶與台灣有部分類似「被殖民史」，東帝汶從16到20世紀中葉被葡萄牙殖民，二戰期間曾遭日本占領，1975年從葡萄牙獨立，9天後被印尼入侵占領，此後爆發長達20多年「獨立戰爭」，1999年在聯合國監督下舉行公投獨立，印尼軍方不同意在當地展開屠殺，後由聯合國介入監管，在2002年正式獨立獲得國際承認。

教宗此次亞太行備受中國關注，在中共政府聞「獨」色變氛圍下，教宗主動藉著講述東帝汶歷史，碰觸敏感的鼓勵追求獨立與自由話題，亦是相當罕見且別具意義。