英凱特王妃宣布完成癌症化療 完全康復仍有漫長路
英國凱特王妃（Catherine Princess of Wales）今年3月宣布罹患癌症後，今天透過社群媒體發布影片指出，她已經完成了化療療程，「但復原和完全康復的路還很漫長」。
凱特王妃在社群媒體Instagram和X平台發文說，「我無法形容，終於完成化療讓我有多麼欣慰」。
42歲的凱特王妃表示，對於她的夫婿威廉王子（Prince William）以及3個子女而言，過去9個月「極其艱難」。
她說道：「正如大家所知，人生可能會瞬間出現變化，我們必須找到方法來度過暴風雨以及未知的道路。」
凱特王妃提到：「目前我的重點是盡自己所能，以遠離癌症。雖然我已經完成化療，但復原和完全康復的路還很漫長，我必須繼續度過每一天。」
她也強調：「不過，我期待重返工作崗位，並在未來幾個月內盡可能參與更多公眾活動。」
凱特王妃今年1月接受腹部手術之後發現罹癌，並於2月下旬開始接受預防性化療，直到3月她才對外宣布罹癌。
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