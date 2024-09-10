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德軍艦擬過台海 德外委會主席：捍衛航行自由非挑釁

中央社／ 柏林9日專電

德國計劃9月中派遣軍艦穿越台海，引發北京抗議，德國國會外委會主席羅思今天於X平台發文，表態支持德國軍艦穿越台海，並批評中國抗議是種試圖削弱國際社會支持台灣的手段。

根據「明鏡周刊」（Der Spiegel）報導，德國巡防艦「巴登符騰堡號」（Baden-Württemberg）和補給艦「法蘭克福號」（Frankfurt am Main）計劃9月中旬從韓國航行前往印尼雅加達途中經過台灣海峽

中國外交部今天對德國軍艦可能的行動表達不滿，表示尊重各國根據中國法律和「聯合國海洋法公約」在內的國際法，在相關海域享有的航行權利，但反對「一些國家打著『航行自由』的旗號挑釁和危害中國的主權及安全」。

德國聯邦議院外交委員會主席羅思（Michael Roth）於社群媒體X平台發表長文，回應北京認為德國軍艦穿越台灣海峽「是種挑釁」的說法。

羅思表示，台灣海峽是國際水域，「巴登符騰堡號」和「法蘭克福號」途經台灣海峽符合國際法，強調此舉是為了捍衛航行自由以及維持區域穩定，這對德國和全球而言是至關重要的戰略。

他指出，「這一行動並不是挑釁」而是傳遞給北京一個明確的信號，表明德國反對中國透過單方面及暴力手段改變台海現狀。

羅思批評中國對德國軍艦穿越台灣海峽的抗議，是中國共產黨試圖將一切不符合自身利益的行動定義為挑釁、以試圖讓國際不安的策略，建議德國政府與媒體不要接受北京的敘事。

他強調，這種策略目的在於削弱國際社會的決心，動搖對台灣的支持，中國國家主席習近平將統一台灣視為其歷史使命，中國正一步步改變台海現狀。

羅思警告，「若台灣海峽發生軍事衝突，將對德國和全球經濟造成災難性影響，甚至可能比COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情更為嚴重」。

他認為「避免戰爭和台灣被封鎖」是德國當前的核心利益（Kerninteresse），因此呼籲德國仿效荷蘭和加拿大，透過軍艦通行台灣海峽來明確表達對台海地區和平穩定的支持。

發文最後，羅思強調台灣不僅是一個戰略重要的地區，它更是東亞最民主、最自由的社會，擁有高度創新的經濟。遺憾的是，德國社會只有在提到戰爭與和平時才會討論到台灣，而台灣人民就和德國所有人一樣，只希望能生活在和平與自由中。

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