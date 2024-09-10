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英凱特王妃宣布完成癌症化療療程

聯合報／ 國際中心／即時報導
英國凱特王妃7月14日現身溫布敦網賽男單決賽。美聯社
英國凱特王妃7月14日現身溫布敦網賽男單決賽。美聯社

英國威爾斯王妃凱特9日宣布，她已完成癌症化療。凱特今年3月以短片宣布罹癌消息，並表示正在接受預防性化療。

凱特在影片中說，「隨著夏天即將結束，終於完成化療是多麼令人欣慰，言語難以形容」。

她說，「現在我的重點是盡我所能，遠離癌症。雖然我已完成了化療，但治癒和完全康復的路還很漫長」。

凱特和夫婿威廉王子的辦公室肯辛頓宮尚未透露凱特罹患何種癌症。

上周在諾福克錄製的這段影片中，凱特描述了自今年1月住院以來的痛苦經歷，「過去九個月對我們一家來說非常艱難，正如我們都知道，生活可能瞬間改變，我們必須找到方法走過暴風雨和未知道路」。

凱特宣布完成化療，化解籠罩英國王室的部分陰霾，此前她和英國國王查理三世相繼宣布罹患癌症。查理國王經過治療，今年四月底恢復公開活動。

影片 癌症 英國國王

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