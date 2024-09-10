日民調 小泉、石破互有領先

據八、九日日媒發布的兩份最新民調結果，曾在上次二○二一年自民黨總裁選舉時結盟，但這次均已正式宣布參選的前防衛大臣石破茂及前環境大臣小泉進次郎互有勝負，分居第一、第二位。

日本放送協會（ＮＨＫ）自六日至八日所做民調結果顯示，石破二成八居首位、小泉二成三居次；高市早苗百分之九排第三、八月就正式宣布參選的數位大臣河野太郎百分之六；至於ＮＨＫ調查時向受訪者提到的外務大臣上川陽子等其餘八人，支持率皆不到百分之五。

以上是ＮＨＫ對全體選民進行的民調，但由於該黨總裁的選制規定，使黨員的投票意向變得很重要。因此ＮＨＫ也對「該黨支持者」另做民調，結果大同小異，前四名依序是二成九的石破、二成七的小泉、一成三的高市和百分之六的河野。

在全體選民最希望此次黨魁選戰能提出來論辯的議題上，前六個依序是年金等社會保障制度三成五、經濟財政政策二成六、金權政治引發的問題等政治改革一成七、外交安保一成一、修憲百分之三。

另外，日本新聞網（ＪＮＮ）七日、八日兩天所做民調結果顯示，被問到最適合擔任該黨新總裁的人選時，小泉二成八五排第一、石破二成三一次之、高市百分之九點二第三、河野百分之六點四第四、上川百分之六點一第五。

若受訪的限於該黨支持者，前五名也沒變，但小泉的優勢就顯而易見，分別是小泉三成四五、石破二成四一及高市一成一七。

富士新聞網八月下旬民調結果亦發現，就「後岸田時代」最適任的該黨總裁，小泉二成二四排第一、石破二成一六第二、高市一成○八第三和河野百分之七點七第四。