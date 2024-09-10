高市早苗 參選自民黨黨魁

持抗中、親台立場的日本經濟安保大臣高市早苗，九日正式宣布角逐預定廿七日舉行的自民黨總裁（黨魁）選舉。這是她從政卅多年來，繼二○二一年後再度參選，也是這次第一個正式宣布參選的女性。

高市在國會召開的參選記者會喊出，要讓日本再次站上世界的頂點，並以「讓日本列島富強」為口號，政策將聚焦強化日本的綜合國力。

高市提到，她當日相的首要之務是追求經濟成長，將透過「戰略性」的財政支出，促進創新、提高就業率與民眾收入，以達成不必對公民加稅、就能強健國家的「強大經濟」，並以食糧及能源的自給自足率能達百分之百為目標。

在高階政治部分，高市提出修憲，使自衛隊能在二戰後的日本憲法上取得「不可動搖地位」，還有修改皇室典範，以穩定日本皇室繼承。她另暗示成為首相後將繼續參拜靖國神社，撤除中國大陸在主權爭議、但由日方實效控制的釣魚台列嶼（尖閣諸島）周邊海域設置的浮標。

六十三歲的高市一九九三年以無黨籍身分參選眾議員，就獲選區最高票。一九九六年加入自民黨後曾任「沖繩及北方擔當大臣」、自民黨政務調查會長和總務大臣等重要黨、公職。

高市一路上獲前日相安倍晉三器重栽培，在安倍二○○六年首度拜相時，她首度被延攬入閣，出任內閣府特命擔當大臣。

安倍二○一二年率自民黨重返執政後，她二○一四年被拔擢為日本首位女性總務大臣，故在安倍前年七月遇刺身亡後，她屢屢公開宣示將繼承安倍遺志及路線，在安倍揭櫫的「台灣有事就是日本有事」論述下，亦表明有必要進一步加強日、台關係。