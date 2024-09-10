南韓生育率低 官員頭痛

南韓近年生育率屢探新低之際，狗推車銷量卻持續超越嬰兒車，迫使官員絞盡腦汁，防止該國人口的「存在危機」。

道瓊社報導，南韓去年狗推車銷量首度超越嬰兒車，今年頭六個月的銷售表現也延續此趨勢。但該國生育率、也就是女性一生的生育數，已在去年降至0.72的歷史新低，僅達足以維持人口穩定的三分之一。

南韓去年註冊的犬隻數量也衝上歷史新高，達2018年的兩倍以上。此外。南韓最大線上寵物商店Pet Friends執行長尹賢信（音譯）也說，狗推車銷售自2019年以來已翻四倍。

包含美國在內，許多先進經濟體國家的成人會把寵物當小孩般照料，但這些毛孩父母讓南韓官員哀嚎不止。

一份近期調查顯示，半數20~49歲的南韓女性稱自己無意生小孩，表示沒必要，且財務上也不允許。