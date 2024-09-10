象牙海岸女性割禮器官盜賣猖獗 阻礙打擊割禮行動

西非國家象牙海岸儘管立法禁止女性割禮已逾1/4世紀，但法新社訪查發現，由於割下的女性生殖器據信具有神力，使得盜賣價格居高不下，造成打擊非法割禮的努力受阻。

象牙海岸的全國婦幼與家庭組織（L’OrganisationNationale pour l’Enfant, la Femme et la Famille，ONEF）主席涅布勒（Labe Gneble）表示，在當地數個地區，女性割禮割下的生殖器被用來做成「愛情魔藥」或「神奇藥膏」，有些人相信這種東西有助他們「賺大錢或官運亨通」。

西非有幾種信仰數百年來行女性割禮，受禮者年齡大多介於兒童和青少女間。聯合國兒童基金會（UNICEF）表示，當地許多家庭將女性割禮視為成年禮或控制與壓抑女性性欲的方法，聯合國兒童基金會譴責這是違反未成年女性基本人權的危險行為。

來自象牙海岸西北部、現年50多歲化名狄亞洛（Moussa Diallo）的男子受訪時說，他過去擔任巫醫時，行割禮的婦女常會要求他陪伴、保護她們免於邪惡詛咒。他會陪她們到樹林裡或家中，那裡曾有數十名女孩受割禮，行禮地點通常有崇拜的物品和聖物圍繞。

狄亞洛表示，行割禮者會花1、2個月將割下的陰蒂晾乾，再用石頭磨成粉，稱為「黑粉」，之後有時再混合「樹葉、樹根和樹皮」或美妝品常用的乳木果油。若陰蒂來源是處女賣價最高，1份可達約152歐元（約新台幣5394元）。這相當於許多象牙海岸人1個月所得。

法新社對前信仰療法施行者、行割禮者、社工、研究人員和非政府組織（NGO）進行的大規模訪談明顯發現，在象牙海岸割禮割下的女性生殖器販賣猖獗。1名地方警察首長尤索（N'Guessan Yosso）證實，迷信行為對乾陰蒂的需求仍若渴。

幾名過去曾是行割禮者的婦女堅稱，她們都會依不同地方習俗將割下的陰蒂埋起來、丟入河中或交給女孩的父母。但在象牙海岸西部1名行割禮者承認，有些陰蒂最後會用於魔藥。另1名行割禮者也說，有些她的同行是陰蒂盜賣的共犯。

律師傑杰（Marie Laurence Didier Zeze）指出，根據象牙海岸法律，陰蒂交易屬於「器官買賣」，和女性割禮一樣都屬違法，可處罰金及數年徒刑。但負責象牙海岸西北5省警務的奧丁內（Odienne）警方表示，從未有人因此遭到起訴。

許多人認為，這類交易正在妨礙降低女性割禮盛行的程度。根據經濟合作暨發展組織（OECD）的說法，目前象牙海岸女性受割禮比率仍有1/5，在北部一些地區甚至高達1/2。