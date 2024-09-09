分析：欲建政治王朝引反彈 佐科威影響力正減弱

印尼媒體今天報導，印尼總統佐科威在剩下不到1個多月的任期，正面臨多番挫折，其中包括他想藉由小兒子投入地方選舉建立政治王朝而引發反彈。分析指出，這反映出，隨著政權移交的日期逐漸接近，佐科威的影響力正在減弱。

印尼英文大報「雅加達郵報」（Jakarta Post）今天以「佐科威（Joko Widodo）的影響力有減弱跡象」為標題在頭版報導，佐科威試圖建立政治王朝引發民眾反彈。

報導寫道，一波波的示威成功阻止國會擬透過修法允許他的小兒子卡桑（Kaesang Pangarep）參加地方選舉，這對佐科威而言是一大挫折，因為這表明儘管他受民眾歡迎，卻仍無法違背人民的意願。

報導指出，佐科威重視基礎建設和社會援助，為他在任期中獲得高支持度。今年初，民調支持率突破7成。然而，佐科威試圖改變選舉制度以允許卡桑投入選舉卻引發強大民怨。

8月22日印尼全國多個城市有上千人走上街頭，抗議國會推翻憲法法院的裁決，計畫修法為卡桑參選鋪路。雅加達的國會大廈前更一度聚集上千名示威者，癱瘓交通並爆發警民衝突。國會隨後宣布取消修法計畫。

印尼政治學者尤斯（Yoes Kenawas）表示：「佐科威過去能順利執行他的各種計劃，但無論擁有多大的影響力，他能做的事情都是有限的。」

報導指出，新任總統當選人普拉伯沃（PrabowoSubianto）在佐科威執政十年後，靠佐科威私下支持，成功贏得2月的總統大選，因支持佐科威的政黨也表示支持普拉伯沃，使得普拉伯沃獲得國會多數政黨支持。

不過，佐科威昔日的支持者民主奮鬥黨（PDIP）因佐科威並未支持該政黨的總統候選人而與佐科威分道揚鑣，目前尚未表示是否會支持普拉伯沃。

「雅加達郵報」報導，隨著全國示威升級，普拉伯沃與佐科威見面後，國會修法計畫隨即取消，並指出，普拉伯沃當時建議即將卸任的佐科威，遵守憲法法院的裁決，並告訴他的小兒子專注於自身事業，而不是參與地方選舉，主因是擔心抗議升級。

澳洲伯斯梅鐸大學（Murdoch University）亞太研究中心資深研究員威爾森（Ian Wilson）表示，「總統任期僅剩幾週，隨著政黨和主要政治人物將傾向將上任的總統，他（佐科威）的影響力可預期正在減弱」。

報導指出，即使國會放棄修法，佐科威和他的家人仍在社群媒體上面臨網友的批評。部分網友以佐科威的剛出生的小名穆利歐諾（Mulyono）稱呼他，以表達對佐科威的失望之情。

另外，也有許多網友不滿卡桑日前搭乘私人飛機出國，並在網路上炫耀。

卡桑8月底搭乘私人飛機出國，引發外界強烈質疑，部分細節是由他的妻子公布在社群媒體平台。

威爾森補充說：「（佐科威）他公然干預法律程序，以及家人的（炫耀）行為，使他的聲望嚴重受創，他現在所面臨的困境是因為他希望在任期結束後，仍保留權力和影響力所造成的。」