教宗抵達東帝汶將主持盛大彌撒 預計70萬人參與

羅馬天主教教宗方濟各今天抵達東帝汶受到熱烈歡迎，他將在這個天主教信徒占絕大多數的國家主持規模盛大彌撒，估計人口130萬的東帝汶，屆時將有70萬民眾共襄盛舉。

法新社報導，自從20多年前東帝汶獨立建國以來，方濟各（Pope Francis）是首位造訪當地的教宗。這個國家總計人口130萬，當中98%信奉天主教。

今天稍晚他將向東帝汶的官員與外交官發表演說，不過他來此最重要的行程則是明天主持規模盛大的彌撒，估計將有超過70萬的信眾共襄盛舉。

不僅來自東帝汶全境的民眾將參加在被稱為塔希托魯（Tasitolu）遼闊濕地舉行的盛大彌撒，印尼東努沙登加拉省（East Nusa Tenggara）的移民辦事處表示，預計將有不少人通過邊界前來東帝汶。

近年來頻傳東帝汶神職人員涉及凌虐兒童，將是教宗此行得面對的最敏感議題，倡議團體呼籲方濟各對此問題公開發表意見，但是他的表定行程目前不包括會見受害者。

方濟各將在東帝汶停留3天，不過在他抵達之前，介於海水碧藍的翁拜海峽（Ombai Strait）與山巒之間的狄力市，各項迎賓準備工作早已如火如荼展開。

東帝汶是全球最貧困的國家之一，格外仰賴專家所說，可能於數年內耗盡的石油和天然氣收益。儘管如此，東帝汶政府仍鋪張歡迎方濟各到訪，總計耗費1200萬美元（約新台幣3億8570萬元），而其中光是打造巨型十字架旁的彌撒祭壇就花了100萬美元。

教宗到訪前，東帝汶更是斥巨資翻新狄力市，當局並驅離露宿街頭者，當中包括教宗將行經之處的攤販，凡此種種引發網友抨擊。