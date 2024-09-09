印尼人權電影節談平權與人口販賣 盼未來與台灣合作

印尼人權電影節8日落幕，活動期間在雅加達、萬隆和日惹共播放87部歐美、印尼和南韓電影，劇情涵蓋心理健康、平權、人道主義等議題。主辦方希望能與更多亞洲國家合作，包括台灣和日本等，以提供來自亞洲視角的觀點。

邁入第8屆的印尼人權電影節（100% Manusia）昨天落幕，長達一週的活動分別在雅加達、萬隆和日惹三座城市共播放87部電影，主題涵蓋同志平權、人道主義、愛滋病歧視、心理健康和人口販賣等議題。

印尼人權電影節創辦人之一庫尼亞（KurniaDwijayanto）表示，今年電影節的主題是「團結」，因適逢選舉年，社會上存在撕裂，因此希望呼籲大家團結。

庫尼亞補充，電影節的宗旨之一是創造安全的環境和對話空間，因為他們看到人們需要一個安全空間以暢所欲言，像是身心障礙及聾啞人士，或曾遭受迫害的受害者等，他們能透過電影節的活動認識彼此，並互相討論與人權有關的議題。

他舉例，「有觀眾在活動上出櫃，承認自己是女同性戀者，並解釋，願意分享性向是因為身處的環境讓她感到很安全」。

庫尼亞告訴中央社，電影節期間也播放多部對視障及聽障觀眾友善的電影，並舉辦走讀活動，藉由城市導覽讓民眾了解與人權有關的歷史事件。

他指出，印尼雖設有人權委員會（KomnasHAM），但很多人權議題或問題尚未被討論與解決，像是愛滋病歧視問題或是身心障礙人士的權益等，因此他認為，人權電影節有舉辦的必要性。

庫尼亞表示，人權電影節主辦方和工作人員都屬無給薪的義工性質，因此資金來源是他們所面臨的最大挑戰，過去至今大部分都由歐洲國家駐印尼大使館贊助，今年印尼肅貪委員會（KPK）也成為贊助單位之一。

回顧今年和過去的印尼人權電影節，大部分仍以播映西方和印尼電影為主，庫尼亞對此表示，今年首次加入南韓電影，他希望未來能播放更多的亞洲電影，以提供觀眾來自亞洲的觀點。

庫尼亞向中央社表示，他知道台灣重視人權議題，因此未來也希望能與台灣合作，並說：「有關人權的電影都能在電影節中播放，未來如果有亞洲電影加入，視角能更貼近印尼。倘若台灣、日本和南韓的電影都能（在電影節）播映，那就太好了！」