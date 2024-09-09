聯合國人權專員：世界需改變 避免「反烏托邦未來」
聯合國人權事務高級專員圖克今天警告，世界需要改變路徑，以避免面臨充斥軍事升溫、壓迫、假消息、不平等加劇和猛烈氣候變遷的「反烏托邦未來」（dystopian future）。
法新社報導，圖克（Volker Turk）在日內瓦聯合國人權理事會（UNHRC）會議開幕式上強調：「我們正在一個分岔路口。」
他指出：「我們要麼繼續當前的路徑，一個極端危險的的『新常態』，在不知不覺中邁向反烏托邦未來，要麼就是我們可以覺醒，改變局勢，讓人類和地球都變得更好。」
圖克強調，如今世界各地充滿衝突，包括以哈戰爭、俄烏戰爭，以及蘇丹的激烈內戰等，「各國絕對、絕對不能接受對國際法的公然蔑視」。
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