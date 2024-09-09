日本黑雨訴訟 長崎地院認定部分原告確為被爆者

日本長崎44名曾在原子彈爆炸中受害的民眾，因未獲完整救濟向地方政府提起訴訟。長崎地方法院法官認為部分原告所在地區當年確實曾降「黑雨」，今天判決部分原告為「被爆者」。

「黑雨」指的是原子彈爆炸後，受爆炸衝擊揚起含有輻射物質的灰塵等隨著氣流上升後，變成黑色且大顆粒的雨再落下。79年前在廣島市原子彈爆炸後的數十分鐘到數小時間，就在爆炸中心點及周邊地區降下「黑雨」。

日本經濟新聞報導，長崎地院今天所做判決，是繼廣島高等法院2021年判決後，再度認定中央政府救濟範圍不充分，敦促擴大認定「被爆者」（原子彈爆炸受害者）對象。

廣島等地民眾自訴因廣島原子彈爆炸降下「黑雨」造成健康受損，88名原告2015年提出團體訴訟，2020年一審獲判勝訴，但中央與地方政府隨後聯名上訴，廣島高院2021年7月14日再判決原告勝訴。

朝日新聞報導，44名曾在長崎原子彈爆炸中受害的民眾，因為所在地區非屬中央政府劃定的指定地區，一直以來未獲認定為「被爆者」，無法取得政府發給的「被爆者健康手帳」（受害者健康手冊），因此向長崎市政府及長崎縣政府提起要求發給「被爆者健康手帳」訴訟，長崎地方法院今天做出判決。

承審法官松永晉介認為44人中的15人為「被爆者」，命令地方政府發給「被爆者健康手帳」。

日本中央政府為救濟在原爆中受害的民眾，以長崎市爆炸中心點劃設出一個南北長約12公里、東西寬約7公里的橢圓形區域，對區域內受害民眾發給「被爆者健康手帳」。

而位於這個劃設區域外側的受害者，截至今年3月底止有約6300人。

根據起訴書等文件指出，44名原告（其中4人已死亡）分別是長崎市及諫早市等地的78歲到91歲男女，他們當年在原子彈爆炸時，跟被認定為「被爆者」的民眾同在12公里圈內，卻未獲政府認定為「被爆者」。

原告認為政府此舉「明顯不平等」，因此以長崎縣政府及長崎市政府為對象，在2018年提出要求發給「被爆者健康手帳」的訴訟。

法官根據長崎市政府等在1999年到2000年間實施調查記載被爆地區外的舊矢上村等地曾有降雨，及這些地區位於曾降黑雨的西山地區下風處等情況，因此認為這些地區確實下過黑雨。

再加上舊矢上村等地被檢測出來自原爆的鈽，讓法官判斷來自長崎原爆的放射性掉落物，有相當程度的可能性落在該地區，因此認定在這些地區遭遇原爆的原告為「被爆者」。