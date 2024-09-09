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佐科威將搬至嘉魯達宮辦公 度過最後1個多月任期

中央社／ 雅加達9日專電

印尼總統佐科威（Joko Widodo）預計10月20日卸任，總統發言人哈桑（Hasan Nasbi）今天告訴記者，隨著新首都努山塔拉的總統府已經完工，總統將搬至新首都辦公，直至任期結束。

印尼國家通訊社安塔拉（Antara）今天報導，哈桑表示，嘉魯達宮（Garuda Palace）已完工，因此總統在政權轉移至下任領導人前，在裡面工作是很自然的事情。報導指出，佐科威預計9月11日至10月19日在新首都辦公。

嘉魯達宮是印尼總統的官邸和辦公室，外型為印尼神鷹，是由印尼著名雕刻家努阿塔（Nyoman Nuarta）設計。

印尼8月開始遷都工作，新首都是位於東加里曼丹省的努山塔拉，距離雅加達約1400公里，目的是為了平衡區域發展，解決雅加達人口膨脹及環境問題。

早前，新首都管理局代理局長、公共工程及人民房屋部長巴蘇基（Basuki Hadimuljono）8月底曾表示，若新首都努山塔拉機場9月第一週完工，總統佐科威就會搬到新首都。

佐科威更早前曾表示7月會搬至新首都辦公，但因機場等基礎設施尚未完善而不斷延後。不過，佐科威已於8月12日首度在新首都成功舉行內閣會議，另外，印尼獨立79週年也在新首都舉行國慶儀式。

印尼 機場 雅加達

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