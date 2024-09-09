颱風魔羯重創越南！大橋垮掉已知13人失蹤 驚悚畫面曝光

越南快訊（VnExpress）報導，颱風魔羯重創越南，各地災情不斷，東北部富壽省（Phu Tho）橫跨沱江的峰州大橋（Phong Chau Bridge）在當地時間9日早上10時垮掉，導致多輛汽車墜河。目前已有三人獲救，但仍有多達13人失蹤。越南官媒報導指出，颱風魔羯已在越南造成59人死亡。

抵達現場指導救難工作的越南副總理胡德福表示，初步調查發現有10輛汽車、2輛機車墜河，有13人失蹤，並稱相關數據稍後會持續更新。

幸運獲救的50歲男子Phan Truong Son表示，他當時騎著摩托車，突然聽到一聲巨響，還沒反應過來就連人帶車沉入河中。他說，「當時感覺像是沉入河底」，用盡全力游到河面，但還是難以呼吸，一度覺得自己活不下來。幸運的是，Phan Truong Son設法抓住一根漂浮的香蕉樹，並被附近小船上的人救起。

另一名獲救的33歲男子Nguyen Minh Hai表示，他當時騎摩托車載著33歲男子Bui Quy Trong，突然發現摩托車搖晃，橋隨後就垮了。Nguyen Minh Hai說，「我們連人帶車掉進河裡。出於本能，我緊抓摩托車龍頭，而Bui Quy Trong仍坐在我身後」，並稱兩人不出10秒就落在橋台倖存。

Nguyen Minh Hai還說：「當時水位很高，河流湍急程度我從沒見過。幸運的是我們掉在橋台上，才得以存活並向當地人求救，他們隨後也把我們拉上去。」

Bui Quy Trong則說，當時他聽見身後傳來巨響，他還沒來得及轉身就和Nguyen Minh Hai一起連人帶車從橋上墜落，還看見對向駛來的貨櫃車也掉入河中並被水沖走。

當局已封鎖大橋並調查事故原因，也正在檢視攝影機畫面進行搜救。