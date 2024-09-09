韓國峰會盼擬定行動藍圖 探討負責任AI軍事用途

韓國今天舉辦國際峰會，期望擬定一份負責任的人工智慧（AI）軍事應用方式藍圖，但預計任何協議都不具執行約束力。

路透社報導，美國、中國等90多個國家都派遣政府代表前往首爾，參加為期2天的第2屆「負責任的人工智慧軍事用途峰會」（Responsible Artificial Intelligencein the Military Domain，REAIM）。

首屆峰會去年在荷蘭阿姆斯特丹（Amsterdam）舉行，美國、中國等國家當時都支持溫和地「呼籲行動」，但未許下法律承諾。

韓國國防部長金龍顯（Kim Yong-hyun）在本屆峰會的開幕致辭中說：「近期在俄羅斯與烏克蘭的戰爭中，應用AI技術的烏克蘭無人機發揮了小兵立大功的效果。」

他指的是烏克蘭透過配備AI功能的無人機，對抗俄國的技術優勢，希望有助克服訊號干擾，並讓無人機以更大的編隊來運作。

金龍顯說：「隨著AI應用於軍事領域，軍方作戰能力大幅提升；但這就像一把雙面刃，濫用也可能造成損害。」

韓國外交部長趙兌烈（Cho Tae-yul）說，峰會議程涵蓋旨在確認符合國際法的法律審查，以及避免自主性武器在沒有人類適當監督的情況下做出攸關生死決定的機制等。

韓國1名高階官員說，這場峰會希望制訂「行動藍圖」，針對軍用AI建立最低限度的防護機制，並透過反映北大西洋公約組織（NATO）、美國或其他國家的規範，提出負責任的使用原則。

這份藍圖可能缺乏法律承諾，目前也不清楚有多少與會國明天將予以支持。

這場峰會並不是各國商討AI軍事用途的唯一場合。

簽署1983年「特定傳統武器公約」（CCW）的聯合國成員正討論對致命自主性武器系統施加限制，以遵守國際人道法。

美國政府去年也曾發表負責任的AI軍事用途宣言，內容涵蓋更廣泛、不限於武器的AI軍事應用。截至今年8月，已有55國支持這份宣言。

首爾的峰會由荷蘭、新加坡、肯亞和英國合辦，目的是確保各方利害關係人持續討論。相關領域的技術發展主要由私人企業推動，但政府仍是主要決策者。

全球約有2000人登記參加這場峰會，包括國際組織、學界和私人企業代表，將討論平民保護、利用AI進行核武控管等議題。