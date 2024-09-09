杜特蒂精神導師遭美通緝 小馬可仕：暫不考慮引渡

菲律賓警方昨天逮捕一名教會領袖，他因涉及兒童性販運遭美國通緝，總統小馬可仕（Ferdinand Marcos）今天表示，目前不考慮引渡這位嫌疑人。

法新社和路透社報導，奎博洛伊（ApolloQuiboloy）自稱是「上帝選任之子」，也是前總統杜特蒂（Rodrigo Duterte）的友人和精神導師。

超過2000名警察對位於南部城市納卯（Davao）的教會「耶穌基督的王國」（KOJC）廣大據點，進行兩週大規模搜查，奎博洛伊於昨天投降。

2021年，他遭美國司法部以性販運罪名起訴，被控涉嫌招募年約12到25歲的女性擔任私人助理，並脅迫她們與他發生性關係。

小馬可仕告訴媒體：「目前，我們不考慮引渡。我們專注於在菲律賓送交的案件。」

目前尚不清楚美國是否已正式尋求引渡奎博洛伊。根據FBI，奎博洛伊至少已74歲。

小馬可仕說：「沒有特殊待遇。我們對待他的方式就像其他被捕者一樣，並尊重他的權利。」

奎博洛伊的律師托雷翁（Israelito Torreon）對政府的說法提出異議，稱奎博洛伊向警察和軍隊投降是因為他不希望局勢進一步升溫。托雷翁對DZBB電台表示：「法庭將證明奎博洛伊的清白。」