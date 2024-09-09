庇護委內瑞拉反對派龔薩雷茲 西班牙國內掀爭議

委內瑞拉反對派候選人龔薩雷茲，因對專制強人馬杜洛贏得7月總統大選提出異議，遭法院下令逮捕。龔薩雷茲昨天抵達西班牙尋求庇護，引發西班牙在野黨對此針鋒相對。

西班牙「國家報」（El País）報導，向西班牙政府尋求政治庇護的龔薩雷茲（Edmundo GonzalezUrrutia），已在8日下午與妻子一同抵達西班牙。有消息人士透露，這是雙方政府談判後的結果，參與談判的人馬包括馬杜洛（Nicolas Maduro）的親信幕僚。

委內瑞拉副總統羅德里格斯（Delcy Rodriguez）指出，委國當局雖下令逮捕龔薩雷茲，為促進國家安寧與政治和平，決定允許他安全離境。

對此，西班牙外交部長阿爾巴雷斯（Jose ManuelAlbares）堅稱，西班牙是因應龔薩雷茲的請求而提供庇護，並非主動提出，並嚴正否認曾與馬杜洛政府進行談判。

阿爾巴雷斯強調，西班牙不接受馬杜洛「所謂的勝利」，要求為委內瑞拉人民提供和平的解決方案。

委內瑞拉的政治危機和龔薩雷茲的出走，在西班牙國內引發在野黨針鋒相對。

西班牙右翼在野黨人民黨（PP）並未支持西國政府的外交努力，反而嚴厲批評西國政府在不承認龔薩雷茲是合法總統的情況下協助他出走，「這不是維護民主，只是為馬杜洛的獨裁政權解決問題」。

隸屬於西班牙極右翼民聲黨（Vox）的歐洲議會議員譚赫曼（Hermann Tertsch）更指責西班牙政府此舉與馬杜洛政權行動一致，阻止龔薩雷茲被承認為合法總統。

西班牙左翼執政黨「社會勞工黨」（PSOE）則指責人民黨總是為反對而反對。

委內瑞拉7月28日舉行總統大選，本已在家安享晚年、含飴弄孫的前外交官龔薩雷茲4月時決定代替被禁止參選總統的反對派領袖馬查多（Maria CorinaMachado）出征競選。

選後，遭馬杜洛政府控制的委國選舉委員會宣布馬杜洛當選，但因未提供投票紀錄，遭到選前民調大幅領先的反對派以及歐盟、美國和拉丁美洲各國質疑大選結果。委國人民走上街頭抗議示威，至今已有超過2000人被馬杜洛當局逮捕。

龔薩雷茲則因聲稱獲勝，遭到委國法院指控5項罪名，檢方並對他發出逮捕令。

針對龔薩雷茲流放西班牙，委國反對派心情複雜。一方面感到遺憾，因為離開委內瑞拉使他失去就任總統的合法性；另一方面則是慶幸這位處於險境、極可能鋃鐺入獄的75歲祖父、父親、丈夫出逃成功。

根據「國家報」，在龔薩雷茲之前，已有將近40萬委內瑞拉人離鄉背井，出走到西班牙尋求庇護。