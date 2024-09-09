墨西哥司改擬法官民選 法院人員與學生示威

數以千計以法院人員及法律系學生為主的群眾今天走上墨西哥首都街頭，抗議一項具爭議性的司法改革案。司改構想是讓法官由民選產生。

法新社報導，這場在首都墨西哥市的示威，適逢墨西哥參議院展開司改法案辯論。司法改革案是由將卸任的總統羅培茲歐布拉多（Andres Manuel LopezObrador）所推動，並已在執政黨主導的眾議院通過。

司改案涉及的面向包含最高法院、聯邦與地方的法官皆改為民選。推動司改造成墨西哥與美國外交關係緊張，也引發反對者示威，導致金融市場不安。

遊行朝參議院的方向，示威群眾高喊「司法不倒」；墨西哥參院的委員會已於8日晚間通過司改案，10日提交院會並訂於11日表決。

作為墨西哥主要貿易夥伴的美國先前警告，墨西哥的司改會威脅到雙方貿易關係，因為美墨貿易仰賴投資人對墨西哥當地法律架構的信心。

華爾街日報指出，美國企業正推遲在墨西哥投資計畫，以評估最大貿易夥伴推動司改所可能帶來的衝擊性。外國投資者擔心，改為民選後的墨西哥法官，會因此變得更看重選民或政治因素，而非法律。