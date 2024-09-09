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西班牙總理桑傑士將與習近平會面 貿易議題成焦點

中央社／ 台北9日電

路透社報導，正在中國訪問的西班牙總理桑傑士今天將會見中國國家主席習近平。自歐盟對從中國進口電動車加微臨時性關稅後，中國祭出多項反制措施，桑傑士希望反制措施不會影響西班牙。

中國外交部先前宣布，桑傑士（Pedro Sanchez）於8至11日對中國進行正式訪問，習近平將與他會面，國務院總理李強、人大常委會委員長趙樂際將分別與他會談、會見，就雙邊關係和共同關心的問題交換意見。

路透社今天報導，桑傑士9日將與習近平會面。

報導指出，歐盟與中國正處於貿易戰邊緣，今年6月歐盟執委會宣布對中國進口電動車加徵暫時性反補貼關稅後，中國隨即宣布對原產自歐盟的進口豬肉及相關產品進行反傾銷立案調查。

今年8月，歐盟執委會建議歐盟27國同意對中國進口電動車加徵反補貼關稅至少5年後，中國宣布對原產於歐盟的進口相關乳製品，進行反補貼立案調查。

根據中國海關的數據，2023年西班牙出口價值15億美元的豬肉產品，以及大約價值5000萬美元的乳製品到中國。

報導指出，桑傑士想確定，中國是否會對大排氣量燃油汽車加徵進口關稅作為報復，因為這可能會損害西班牙的喜悅（SEAT）汽車，而喜悅是福斯（Volkswagen）旗下的品牌，也是西班牙雇用勞工最多的企業。

中國今年5月也宣布，對原產於歐盟及美國等國進口共聚聚甲醛進行反傾銷立案調查。歐盟希望桑傑士訪中可以緩和目前緊張的局勢。

桑傑士8日抵達北京，他在官方X帳號發文表示，這次訪中的目的是維持雙邊政治關係、加強經貿關係、支持西班牙在中國的文化、教育和科學的發展。

歐盟 西班牙 豬肉

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