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不接受這些人 波蘭總統指大量移民想在歐洲不勞而獲

中央社／ 華沙8日綜合外電報導

波蘭總統杜達（Andrzej Duda）在美國辛克萊電視頻道（SinclairTelevision）今天播出的訪談中說，「非常多」移民來到歐洲期望不勞而獲。

波蘭政府曾指責俄羅斯企圖從非洲非法私運數以千計人到歐洲，方法是先讓這些人搭機到俄羅斯，再把他們經由白俄羅斯送到波蘭邊境。

法新社報導，杜達在辛克萊電視頻道「全力以赴」（Full Measure）節目接受保守派主持人艾特基森（Sharyl Attkisson）訪問時說：「如果有人來到波蘭，誤以為可以留在這裡白吃白喝，不必工作就可以過得更舒服，那我們不接受這些人。」

艾特基森詢問是否有大批群眾來到歐洲期望不勞而獲時，杜達回答「對」；杜達並說：「我認為有非常多例子，是有這種狀況；所以西歐會有這樣的反應。」

自2021年夏天以來，數以千計移民和難民跨越或企圖跨越白俄羅斯與波蘭之間的邊界，他們大多來自中東地區。白俄羅斯是俄羅斯的盟友，波蘭是北大西洋公約組織（NATO）和歐洲聯盟（EU）成員國。

波蘭政府今年5月宣布斥資超過23億歐元（約新台幣817億元）鞏固東部與白俄羅斯的邊界，並指俄國利用白俄羅斯透過混合式攻擊破壞區域穩定。

波蘭軍方今年6月表示，在東部與白俄羅斯交界處，一名鎮守軍人被一名穿越邊界柵欄的移民刺中胸口而殉職。

波蘭國會議員7月表決通過允許安全部隊使用致命武器回應迫切威脅，包括在情勢緊張的波蘭與白俄羅斯邊界。

波蘭 白俄羅斯 移民

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