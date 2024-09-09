高市早苗參選自民黨總裁 從政30年二度角逐大位

立場保守親台的日本經濟安全保障擔當大臣高市早苗，今天正式宣布參選自民黨總裁，這是她從政逾30年來，繼2021年後二度參選，也是此次總裁選舉首位宣布參選的女性。

自民黨總裁（黨主席）選舉在現任總裁、首相岸田文雄確定退出後，有意參選人數已逾10人。這場選舉預計9月12日公告、27日投開票。由於自民黨目前在參議院及眾議院掌握多數席次，新任總裁將在首相指名選舉被指名為新任首相。

日本讀賣新聞報導，目前已宣布參選的人選，包括49歲前經濟安全保障擔當大臣小林鷹之、67歲自民黨前幹事長石破茂、61歲數位大臣河野太郎、63歲內閣官房長官林芳正、68歲自民黨幹事長茂木敏充，及43歲前環境大臣小泉進次郎，高市是宣布參選的第7人。

日本新聞網（JNN）最新民調指出，在目前表態或宣布參選的12人中，小泉最獲受訪者青睞，支持度位居首位；高市雖然排在小泉與石破後居第3名，但若以女性參選人來說則是首位。

如果以日本經濟新聞8月21日到22日所做民調，在自民黨支持者中，高市獲得15%受訪者認為最適合擔任下一任總裁，僅次於支持率32%的小泉。

日本經濟新聞報導，高市今天在參選記者會上主張，「要讓日本再一次站上世界頂點」，並以「讓日本列島富強」作為口號，提出強化綜合國力作為政策重點。

她強調藉由對成長領域進行戰略性投資來達成經濟成長的立場，也提出修憲及為實現穩定的皇位繼承修正皇室典範。

高市還主張進行令和年代的政府組織再造，除了將現有組織改組成情報通信省及環境能源省外，也應成立負責有關主動網路防禦的權責機關，並設置內閣情報局作為情報指揮中心。

高市立場保守親台，1961年3月7日出生奈良縣，高中畢業後進入神戶大學經營學系就讀，並在大學畢業後的1984年進入日本知名的「松下政經塾」（Panasonic創辦人松下幸之助創設，培育不少政界、商界、學界及媒體界人才）就讀。

她1993年以無黨籍身分參選眾議員，拿到最高票當選正式踏入政壇。1996年加入自民黨後曾任沖繩及北方擔當大臣、自民黨政務調查會長和總務大臣等要職。

高市從政路上受到前首相安倍晉三器重與栽培，在安倍2006年首度擔任首相執政時，高市第一次被延攬入閣，擔任內閣府特命擔當大臣；安倍2012年率自民黨重返執政後，高市又在2014年被延攬擔任日本首位女性總務大臣。

也因此，在安倍不幸遭槍擊離世後，高市多次宣示將繼承安倍遺志，並表明要更進一步強化日本跟台灣關係。