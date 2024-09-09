北韓垃圾氣球疑引發倉庫大火 無人員傷亡
韓國消防當局表示，京畿道坡州市一處倉庫8日下午發生火警，疑似來自北韓的垃圾氣球掉落導致，所幸未造成人員傷亡。
京畿北部消防災難本部表示，位於首爾市西北方的坡州市一處倉庫，8日下午2時左右被北韓垃圾氣球砸中屋頂後起火，火勢在屋頂上延燒約330平方公尺，於3小時後被撲滅，推估造成8700多萬韓元（約新台幣208萬元）損失。
韓國警方與消防當局認為氣球的垃圾袋中有引爆器，才造成這起火警，目前仍在調查確切火災原因。
韓媒國民日報報導，北韓從今年5月以來發起的空飄垃圾氣球挑釁，至8月為止已造成南韓首爾市及京畿道一帶約1億韓元的財物損失。其中包括首爾市永登浦區一處物流中心屋頂被廢棄物砸破，還有京畿道富川市車輛被砸中後起火等。
北韓今年5月起至今已17度向南韓空飄垃圾氣球，8月10日後曾短暫停止過近1個月，但日前重啟挑釁，已連續進行5天。據南韓合同參謀本部統計，8日上午約3小時內就空飄120多個氣球，40多個落在首爾及京畿道北部地區。
目前確認垃圾袋內多為廢紙、塑膠、空瓶等廢棄物，南韓軍方以「落地後回收」方式因應，暫不主動擊落它們。
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