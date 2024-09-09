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自民黨總裁參選人訪與那國島 談因應台灣有事

中央社／ 東京9日綜合外電報導

宣布參選日本自民黨總裁的自民黨幹事長茂木敏充，今天到訪日本國境最西處的與那國島談到「台灣有事」（台灣發生事態）時，認為要強化嚇阻力，跟美國等國協調堅決因應。

自民黨總裁（黨主席）選舉在現任總裁、首相岸田文雄確定退出後，有意參選人數已逾10人。這場選舉預計9月12日公告、27日投開票。由於自民黨目前在參議院及眾議院掌握多數席次，新任總裁將在首相指名選舉被指名為新任首相。

日本富士新聞網報導，茂木造訪與那國島上寫有「日本國最西端之地」的石碑時說，「這裡正是日本防衛的最前線，台灣就在可以看得到的距離」。

茂木談到「台灣有事」時說，發展成日本也有事的危險性非常高，認為「要強化面對任何事態的因應能力和嚇阻力，在跟美國等國協調的同時堅決地進行因應」。

與那國町長糸數健一跟茂木會面時，要求政府興建針對發生事態時的避難所；茂木也前往島上的自衛隊駐屯地訪視。茂木說，必須將擔負崇高任務的自衛隊，明文寫入憲法第9條。

日本 自民黨

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